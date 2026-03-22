۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۸

رکوردشکنی بی‌سابقه حزب‌الله: ۵۷ عملیات ضداسرائیلی در یک روز!

حزب‌الله لبنان با انجام ۵۷ عملیات در یک روز علیه مواضع نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و اراضی اشغالی، رکورد جدیدی در درگیری‌های مرزی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهرف حزب‌الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد که در مجموع ۵۷ عملیات علیه نظامیان و پایگاه‌های اسرائیل در جنوب لبنان و مناطق شمالی اراضی اشغالی انجام داده است. بیشترین این عملیات‌ها با هدف قرار دادن محل تجمع نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال اراضی اشغالی صورت گرفته است.

عملیات‌های حزب‌الله شامل موشک‌باران مواضعی چون شهرک‌های مرزی مروحین و الضهیره، پادگان هونین، شهرک‌های زرعیت و المناره، پایگاه میرون (مرکز کنترل عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی) و پایگاه ناحل غیرشوم بوده است.

همچنین حملات توپخانه‌ای، موشکی و پهپادی به مواضع مختلف از جمله شرق الخیام، جنوب غرب علما الشعب، منطقه حانیتا، پایگاه‌های تازه‌تاسیس در جبل الباط و نمر الجمل، و پادگان‌های برانیت و راموت نفتالی گزارش شده است.

