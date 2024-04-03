علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک جیلی چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برند چینی جیلی توانسته عنوان چهارمین شرکت خودروسازی چین را به خود اختصاص دهد. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ شروع کرد. خودروهای تولیدی این برند در بازار ایران توانستند محبوبیت بالایی را به دلیل ظاهر جذاب و عملکرد مناسب کسب کنند اما آنچه از این خودروها مد نظر ماست گیربکس اتوماتیک و مشکلات مربوط به آن است.

مراقبت از خودروها امری ضروری است که در صورت سهل انگاری ممکن است خسارات جبران ناپذیری گریبانگیرتان شود. همانطور که اطلاع دارید سیستم‌های انتقال قدرت اتوماتیک به نگهداری بالایی نیاز دارند، در صورت مشاهده کوچک‌ترین مشکلی باید به یک تعمیرگاه تخصصی مراجعه کنید.

با وجود مشکلاتی که در گیربکس به کار رفته در این برند خودرو وجود دارد لازم است که مطابق با دفترچه خودرو نسبت به انجام سرویس‌های دوره‌ای اقدام کنید تا در صورت وجود هرگونه مشکل در صدد رفع آن برآیید. یکی از شایع‌ترین مشکلات گیربکس جیلی تقه زدن است که هدف ما از این نوشته بررسی کامل علت و راهکارهای موجود برای رفع آن است.

گیربکس اتوماتیک جیلی

جعبه دنده یک سیستم حیاتی در خودرو است که برای عملکرد مناسب و طول عمر طولانی به توجه و مراقبت نیاز دارد. این قطعه از سیستمی مکانیکی و کامپیوتری پیچیده‌ای تشکیل شده از این رو ممکن است هزینه تعمیر گیربکس جیلی بیشتر از هزینه تعمیر موتور آن باشد، به همین دلیل نباید نسبت به مشکلات به وجود آمده برای آن بی توجه باشید. در صورتی که جعبه دنده به سرویس نیاز داشته باشد نباید آن را نادیده بگیرید؛ زیرا در غیر این صورت هزینه هنگفتی روی دستتان می‌گذارد که دلیل این امر هم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این قطعه بر روی دیگر اعضای خودرو است که ممکن است در دراز مدت آسیبی جدی به آن وارد کند.

علت تقه زدن گیربکس اتوماتیک جیلی

خراب شدن شیر رادیاتور روغن: بهره گیری از شیر رادیاتور در جعبه دنده موجب متعادل باقی ماندن دمای این قطعه می‌شود، در صورت مشکل پیدا کردن آن، روغن بین صفحات و اجزای مختلف گیربکس باقی نمی‌ماند.

در این صورت ممکن است باعث ضربه زدن به جعبه دنده شود.

خراب بودن این شیر عمل خنک سازی سیستم انتقال قدرت را دچار مشکل می‌کند و دمای آن را افزایش می‌دهد، بنابراین برای تعمیر آن لازم است که حتماً به یک مرکز تخصصی تعمیر گیربکس جیلی مراجعه کنید.

در نظر داشته باشید که در این مواقع بهتر است همواره به سراغ تعمیرکاری مطمئن و با تجربه بروید زیرا ممکن است هر تعمیرکاری نتواند دلیل اصلی مشکل به وجود آمده را به درستی تشخیص دهد، در این صورت افزایش هزینه را در پی خواهد داشت.

کثیف بودن فیلتر روغن و یا عدم کیفیت مناسب روغن گیربکس استفاده شده: روغن گیربکس وظیفه کاهش دمای اجزا مختلف جعبه دنده را برعهده دارد و اگر کیفیت اول خود را از دست بدهد موجب افزایش اصطکاک میان قطعات شده و شاهد افزایش دمای آنها خواهید بود. با این وجود اجزاسیستم انتقال قدرت مانند شیرها، پمپ روغن، چرخ دنده و سوپاپ‌ها مشکل پیدا می‌کنند و گیربکس شروع به تقه زدن می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم که پس از پیمودن هر ۳۰ الی ۶۰ هزار کیلومتر با خودرویتان حداقل نیمی از روغن گیربکس آن را تعویض کنید.

ضعیف شدن سوپاپ و شیرهای برقی: عملکرد گیربکس اتوماتیک جیلی تا حد زیادی به روغن موجود در آن بستگی دارد. سوپاپ و شیرهای برقی وظیفه کنترل میزان فشار این روغن را بر عهده دارند. در صورت مشکل پیدا کردن هر کدام از این قطعات، روغن به مقدار مورد نیاز به جعبه دنده جاری نمی‌شود و قطعات آن آسیب خواهند دید. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند دلیل ایجاد تقه در سیستم انتقال قدرت خودرویتان باشد، از این رو لازم است که سلامت سوپاپ و شیرهای برقی را جدی بگیرید.

عادات بد رانندگی: بهتر است که به شیوه رانندگی با خودروهای دنده اتوماتیک آگاه باشید؛ زیرادر اغلب موارد تعمیر گیربکس اتوماتیک نمی‌تواند حلال مشکل تقه زدن آن باشد. اگر پایتان به صورت نامنظم بر روی پدال گاز باشد و مرتباً آن را تکرار کنید در روند کار گیربکس اختلال ایجاد می‌شود و رانندگی نامناسب باعث بالا رفتن دمای آن شده به این ترتیب طول عمر روغن موجود نیز کاهش می‌یابد. به مرور همین رفتارها می‌تواند مشکلات زیادی برای خودرویتان به وجود بیاورد و هزینه زیادی را روی دوشتان بگذارد.

مشکل پیدا کردن اتصالات گیربکس: شل و یا نامناسب بودن اتصالات گیربکس به مرور زمان باعث استهلاک آن خواهد شد و حتی ممکن است بعد از تعمیر هم ادامه داشته باشد. در صورت مشاهده و احساس کردن هرگونه لرزش و یا ضربه‌ای هنگام کارکرد سیستم انتقال قدرت جیلی لازم است که به تعمیرگاه مراجعه کنید تا جهت برطرف کردن آنها اقدامات لازم صورت بگیرد. عدم توجه به این مشکل تحمیل هزینه‌های بالای تعمیر جعبه دنده و دیگر قسمت‌های خودرویتان را به دنبال خواهد داشت.

نگهداری از گیربکس اتوماتیک جیلی

خودرو را در ترافیک زیر ۲ دقیقه خلاص نکنید.

سطح روغن گیربکس را مرتباً بررسی کنید.

هنگام قرار گرفتن پشت چراغ قرمز خودرو را در حالت D قرار دهید.

هنگام حرکت از تعویض دنده دوری کنید.

فقط هنگام توقف کامل خود را در حالت P قرار دهید.

خودرو در سراشیبی خلاص نکنید.

دنده را درست می‌کنید.

سرویس‌های دوره‌ای را جدی بگیرید.

از بکسل های سنگین خودداری کنید.

به درستی دنده عقب بگیرید.

دنده را به طور دستی عوض نکنید.

در شرایط بحرانی به درستی عمل کنید.

برگرفته از وبسایت تعمیرگاه تهران گیربکس: https://tehran-gearbox.com

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