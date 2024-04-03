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۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۹

سرهنگ باباپور خبر داد؛

کشف ۱۰ کیلوگرم تریاک از خودوری ۲ قاچاقچی

کشف ۱۰ کیلوگرم تریاک از خودوری ۲ قاچاقچی

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری ۲ قاچاقچی موادمخدر در محور مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد و گفت: در این عملیات از خودروی متهمان، ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: در راستای کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، مأموران اداره عملیات ویژه این پلیس با انجام اقدامات گشت زنی و پایش نامحسوس خودروهای عبوری در بزرگراه‌ها به یک دستگاه خودروی سواری در حین عبور مشکوک شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با زیر نظر گرفتن خودروی مظنون در نهایت مأموران، با هماهنگی مرجع قضائی ضمن رعایت همه موازین قانونی، موفق شدند در یک عملیات منسجم و دقیق، خودروی مذکور را متوقف کرده و در بازرسی آن ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، تفهیم اتهام و اعتراف به جرایم خود برای اقدامات قضائی به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 6068236

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