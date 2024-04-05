به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و انقلابی گناوه همزمان با سراسر کشور و همگام و هم نوا با همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان و با فریادهای ضد صهیونیستی و ضد استکباری در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.

مردم همیشه در صحنه بندر گناوه دوشادوش هم بار دیگر با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس خواستار برچیدن شدن بساط اشغالگران و آزادی سرزمین مقدس از چنگال صهیونیست‌ها شدند.

دریادلان روزه دار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بار دیگر با لبیک به ندای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در خیابان‌های این شهر حضور یافته و حمایت خود را از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه اعلام و انزجار خود را از ظالمان و مستکبران عالم و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم این دیار واقع در کرانه خلیج فارس، اعم از فرهنگیان، دانش‌آموزان، مسئولان، روحانیون، دانشجویان و، و نوجوانان دوشادوش پیشکسوتان و دیگر اقشار با حضور در این رویداد ملی و جهانی، همدردی و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز داشتند و جنایت‌های رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و همچنین حمله به کنسولگری کشورمان در سوریه و شهادت تعدادی از سرداران رشید اسلام را محکوم کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در گناوه با حضور ساحل نشینان این بندر از ساعت ۱۱ صبح جمعه با تجمع در یادمان شهدای گمنام آغاز و تا مصلی جمعه گناوه با حضور اقشار مختلف مردم ادامه یافت.

در این راهپیمایی مردم و مسؤولان شهرستان گناوه، همدوش و همراه با هم یک‌صدا جنایات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی و عمال دست‌نشانده آنها را محکوم کردند و بار دیگر خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات ددمنشانه و وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی ابراز داشتند.

راهپیمایی کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا،، یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو، الله اکبر، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود را از مستکبران عالم و رژیم غاصب صهیونیستی به منصه ظهور رساندند.

در تجمع راهپیمایان در مصلای جمعه اجرای سرود دانش آموزی و شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر داده شد و و سپس قطعنامه راهپیمایی قرائت شد که شرکت کنندگان با سردادن تکبیر بندهای آن را تأیید کردند.