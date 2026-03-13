مردم گناوه فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و روزه دار گناوه همزمان با سراسر کشور و هم‌صدا با همه مسلمانان و آزادگان جهان و با فریادهای ضد صهیونیستی و ضد استکباری در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.

روز جهانی قدس امسال در حالی برگزار می شود که ایران اسلامی مورد تجاوز و حمله وحشیانه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار دارد، رهبر شهید امت به دست این استکبارگران به فیض شهادت نائل آمده است و فرزندان برومند این سرزمین و ملت سرافراز،جانانه در برابر آنان ایستادگی و مقاومت می کنند و پاسخ این ددمنشی دشمنان را داده اند .

دریادلان بندر گناوه، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در روز جهانی قدس در خیابان‌های این شهر حضور یافته و ضمن محکومیت تجاوز وحشیانه و صهونیستی – آمریکایی به میهن اسلامی ،حمایت خود از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و انزجار از ظالمان و مستکبران عالم و رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام کردند و پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و پیام روشنی از اتحاد، ایمان و مقاومت ملت ایران و تبعیت از رهبر معظم انقلاب رابه نمایش گذاشتند.

مردم مومن و ولایتمدار ضمن حضور حماسی و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس با وحدت و یکپارچگی در این راهپیمایی شرکت کردند و با سردادن شعارهای انقلابی و وحدت آفرین با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای ولی امر مسلمین و رهبرمعظم انقلاب اسلامی بیعت و با آرمان های امام راحل و شهدا و رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.

دانشجویان، دانش آموزان، جوانان، و نوجوانان، پیشکسوتان، روحانیون، بسیجیان، اهل سنت و شیعه و سایر اقشار در راهپیمایی روز جهانی قدس گناوه حضوری حماسی و پرشور داشتند.

ساحل نشینان بندر گناوه همگام با هموطنان و مسلمانان جهان در این روز جهانی به ندای امام راحل و امام شهید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس یک صدا شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را تا میعادگاه نماز جمعه سر دادند.

راهپیمایی کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا،، الله اکبر، هیهات منا الذله ، «ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد»، «دست خدا عیان شد ،خامنه ای جوان شد»، «آمریکا،اسرائیل ،بجنگ تا بجنگیم» ، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» ای رهبر آزاده آمده ایم آماده ، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود را از مستکبران عالم و در راس آنها آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اعلام و بر پایبندی خود بر آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در گناوه از ساعت ۱۱ با تجمع در میدان امام خمینی (ره) آغاز و تا مصلی جمعه گناوه با حضور اقشار مختلف مردم ادامه یافت.

در تجمع راهپیمایی کنندگان در مصلای جمعه برنامه های این مراسم اجرا و و قطعنامه راهپیمایی قرائت شد که شرکت کنندگان با سردادن تکبیر بندهای آن را تأیید کردند.