به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، صبح امروز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس زاهدان در جمع خبرنگاران، گفت: ما امروز شاهد حضور گسترده مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان در راهپیمایی روز قدس هستیم که نشان از بیداری این مردم و شکست دشمنان دارد.

وی ادامه داد: روز قدس، میراث گرانبها و جاویدان امام راحل (ره) عزیز است که امروز تبدیل به یک فرهنگ جهانی در مقابله با ظلم و ستم رژیم نامشروع صهیونیستی و همچنین مقابله با نظام سلطه شده است.



وی بیان کرد: امروز این میراث گرانقدر بیش از گذشته اهمیت خود را نمایان کرده، به گونه‌ای که ظلم رژیم صهیونیستی و مظلومیت ملت فلسطین بر همه مردم جهان آشکار شده است؛ امروز ندای مرگ بر اسرائیل تنها در ایران اسلامی به گوش نمی‌رسد و این فریاد از حنجره مردم جای جای جهان شنیده می‌شود.



پاکپور تاکید کرد: خیزش مردم جهان در مقابله با رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نشان از موفقیت تفکر انقلاب اسلامی دارد؛ مردم ما امروز مجدد با حضور در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که فلسطین مساله اول جهان اسلام است و تا آزادی قدس جوشش خون مردم مسلمان و آزاده جهان فروکش نخواهد کرد.



وی افزود: ما امروز شاهد حضور گسترده مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان در راهپیمایی روز قدس هستیم که نشان از بیداری این مردم و شکست دشمنان دارد؛ با وجود تلاش دشمن و دست نشاندگان تروریست او در منطقه برای ایجاد اختلاف در میان این مردم، باز هم حضور حماسی آنان در راهپیمایی روز قدس نشان از همراهی آنان با نظام اسلامی دارد.



فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان خاطرنشان کرد: به امید خداوند به زودی قدس شریف توسط رزمندگان اسلامی آزاد و فلسطین عزیز از چنگال مستکبرین جهان رهایی خواهد یافت.