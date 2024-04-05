راهپیمایی باشکوه روز قدس در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دیلم با حضور فرماندار، معاونین، اعضای شورای تأمین شهرستان، روحانیت معزز، نیروهای امدادی، مسئولان و کارکنان ادارات و سایر اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان دیلم برگزار شد.

مردم شهرستان دیلم همگام با هموطنان و مسلمانان جهان به ندای امام راحل و تأکیدات رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس از درب سپاه صاحب الزمان (عج) شهرستان تا مصلای نماز جمعه انزجار خود را علیه رژیم کودک کش اسرائیل اعلام کردند.

از دیگر برنامه‌های این راهپیمایی باشکوه، مداحی ذاکر اهل بیت و خواندن اشعار حماسی، قرائت قطعنامه و پایان‌بخش این مراسم هم حضور مردم در آئین نماز عبادی و سیاسی جمعه بود.