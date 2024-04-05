حضور استثنایی قمی ها در راهپیمایی روز قدس و دفاع از مظلومان غزه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - دانیان قنبری: سیل خروشان مردم روزه‌دار و مؤمن قم و پیروان ادیان توحیدی امروز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ هجری قمری در حمایت از مردم مظلوم و بی‌پناه فلسطین به خیابان‌ها روان شد و بار دیگر نویدی از اتحاد و همدلی را در مقابل جریان‌های تحمیلی ظلم جهانی به ارمغان آوردند.

امروز مردم دیار بانوی کرامت که به اذعان پیر و مرشد انقلاب به عنوان خاستگاه انقلاب و شهر خون و قیام شهرت دارد، به رسم هر ساله با مشت‌های گره کرده به میدان آمدند و حمایت خود را از انسجام محور مقاومت و آرمان فلسطین اعلام کردند.

مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا میدان جانبازان پر بود از مردمی که قدم‌هایشان را محکم برمی‌داشتند و همگان آمده بودند تا بگویند که جریان و تفکر دفاع از مظلوم همچنان زنده است.

مردم مؤمن و با بصیرت قم امروز با تاسی بر روایات گوهربار پیامبر مکرم اسلام (ص) که فرمود: «هر کس فریاد دادخواهی و هر مظلومی را بشنود که مسلمین را به یاری می‌طلبد، اما به کمک او نشتابد مسلمان نیست» نشان دادند که این دیار همچنان پیشگام انقلاب اسلامی است.

روز قدس سال ۱۴۴۵ هجری قمری با دیگر سال‌ها فرق دارد و اقدام ددمنشانه رژیم دیو سیرت صهیونیستی در حمله موشکی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و شهادت شماری از سرداران سرافراز میهن‌مان این قاعده را مستثنی می‌کند.

عاشقانه ولایی در این راهپیمایی اعلام کردند که این ایران قوی است که بر خلاف اعصار گذشته نظم نوین جهانی و تمدن نوین اسلامی را رقم خواهد زد.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای استکبار ستیزی نظیر «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر عزم خود را برای نابود کردن و محو نمودن رژیم سفاک صهیونیستی تاکید کردند.

«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفان با مستکبران است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت‌ها است. روزی است که باید مستضعفان مجهز بشوند در مقابل مستکبران و دماغ مستکبران را به خاک بمالند.

به تعبیر دیگر روز قدس نشان دهنده صفوف حق و باطل است. صف بندی عدل در مقابل ظلم، روز قدس فقط روز فلسطین نیست بلکه روز امت اسلام است.

قمی‌های با غیرت امروز به رسالت خودشان یعنی همان دادخواهی عمل کردند و با مردم مظلوم فلسطین هم صدا شدند و آنان از خداوند سبحان خواستند که مسجد الاقصی از چنگال یهود و صهیونیسم آزاد شود.

نصرت الهی یقیناً همراه با مردم مظلوم، غیور و نستوه فلسطین خواهد بود و تلاش مذبوحانه رژیم فاسد صهیونیستی و ایادی استکبار که هفت دهه است در باتلاق فلسطین و غزه فرو رفته‌اند، به جایی نخواهد رسید.

راهپیمایان پس از وداع با شهید القدس محسن صداقت و سر دادن شعارهای استکبار ستیزی همگان در صفوف آئین عبادی سیاسی نماز جمعه حاضر شدند و پس از استماع بر خطیب نماز جمعه قم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری و سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه و ستاد انتفاضه و قدس با معبود خویش هم صحبت شدند.

این حضور پرشور و بی‌بدیل لبیک گویی به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است که با نامگذاری روز جهانی قدس از امت اسلامی خواستند که برای کوتاه نمودن دست صهیونیسم و استکبار با یکدلی و وحدت به هم بپیوندند.

این حماسه کم نظیر و پرشکوه یادآور این پیام است که مسئله قدس و فلسطین نه با سازش و نه با عادی‌سازی روابط فراموش شدنی نیست.