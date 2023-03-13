«پیش از بهشت» از جشنواره کرکوک عراق جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، انیمیشن کوتاه «پیش از بهشت» به کارگردانی احمد حیدریان و تهیه کنندگی محدثه پیرهادی از تولیدات باشگاه فیلم سوره، برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره کرکوک عراق شد.

همچنین انیمیشن بلند «لوپتو» به کارگردانی عباس عسکری و انیمیشن کوتاه «بیا آشتی کنیم» به کارگردانی عبدالله علیمراد از دیگر تولیدات سازمان سینمایی سوره نیز در این جشنواره به نمایش درآمدند.

انیمیشن کوتاه «پیش از بهشت»، پیش از این جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره جهانی کن فرانسه و جایزه بهترین پویانمایی را در دو بخش نسل روایت و جهان بدون اسراییل دریافت کرده است.

پنجمین دوره جشنواره کرکوک عراق در روزهای چهارم و پنجم ماه مارس برابر با ۱۳ و ۱۴ اسفند در کشور عراق برگزار شد.

پخش بین الملل این انیمیشن‌ها به عهده مرکز بین‌الملل سوره است.