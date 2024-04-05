ابهت و اقتدار اسراییل شکسته خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن آذرتاش در خطبه‌های نماز جمعه این شهر ضمن دعوت همگان به تقوایی الهی اظهار کرد: عالم محضر خداوند است و همه ما باید در اعمال و رفتار خود چه در حوزه‌های شخصی و اجتماعی خداوند را ناظر بدانیم و اگر چنین باشد در گفتار و رفتار خود دقت بیشتری خواهیم داشت و بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود.

وی افزود: باید از فضای معنوی که در ماه رمضان نصیب ما شده است دستاوردهای معنوی آن در طول سال حفظ کنیم. امام جمعه شهر سگزآباد خاطرنشان کرد: در طول تاریخ مردم ایران با پیشتازی مراجع در برابر ظلم و ستم قیام کرد و ایستادگی کردند تا در نهایت به رهبری امام خمینی تلاش‌ها و مجاهدت علما با کمک و همراهی مردم، به ثمر نشست و طاغوت روزگار سرنگون شد و انقلاب اسلامی به ثمر نشست و با پیروزی انقلاب پایه‌های سست استکبار به لرزه افتادند.

وی با اشاره به سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا گفت: آمریکا پیش قدم قطع رابطه با ایران بود و امروز خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که قطع رابطه و تحریم‌ها به نفع ایران بود چرا جوانان ایران با تلاش و مجاهدت تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند و زمینه پیشرفت و خودکفایی کشور را در بخش‌های مختلف فراهم. کردند.

حجت اسلام آذرتاش بیان کرد: در هفته‌های اخیر شاهد هستیم وقتی ارتش جنایت کار اسرائیل توان مقابله و هماوردی با مبارزان و مجاهدان را ندارد و دست یابی به اهدافش عاجز می‌شود کینه و خشم خود را بر علیه کودکان و زنان نشان می‌دهند.

امام جمعه سگزآباد تاکید کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند اسرائیل هرگز به دوران قبل از عملیات طوفان الاقصی باز نخواهد گشت.

وی تصریح کرد: ابهت و اقتدار اسرائیل پس از عملیات طوفان الاقصی در عرصه‌های امنیتی و نظامی شکست خورده است و این نشان داد اسرائیل آنچنان که خود را معرفی کرده است نیست و انشاالله این رژیم جعلی کمتر از ۲۵ سال پیش بینی مقام معظم رهبری محو خواهد شد.

حجت اسلام آذرتاش بیان داشت: هدف و قصد اسرائیل از تحرکات و ترورهای اخیر گسترش درگیری و دامنه جنگ به تمام خاورمیانه و تاکنون با درایت مسئولین کشور ما اسرائیل به هدف خود نرسیده است لذا باید در زمینه انتقام سخت همه جوانب در نظر گرفته شود باشد البته جبهه مقاومت در طول ماه‌های گذشته سیلی‌های محکمی به اسرائیل وارده کرده است و شریان‌های اقتصادی اسرائیل ضربات کاری را متحمل شده است.

این مقام سپس فرسایش خاک را در کشور و استان را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی و برداشت‌های بی رویه از سفرهای اب های زیر زمینی بخش از اراضی حاصلخیز دچار فرسایش شده و در بخش‌های از شهرستان شاهد فرونشست زمین هستیم که ادامه این روند شهرستان را دچار چالش و بحران خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: منابع آبی سفرهای زیر زمینی استان و شهرستان بویین زهرا ابرای تولیدات غیر محصولات غیر استراتژیک دبه یغما رفته است و امروز علاوه بر اینکه باید الگوی کشت مورد توجه قرار بگیرد باید روش‌های نوین آبیاری جایگزین آبیاری سنتی شود.

وی با اشاره به التهابات اخیر بازار رز و سکه گفت: دولت فعلی نباید تجربه شکست خورده ارزپاشی و سکه فروشی دولت‌های گذشته را اجرا کند بله ضرورت دارد که دست‌های پشت پرده گرانی‌ها شناسایی و با آنها برخورد قاطع و عبرت اموز صورت بگیرد.

امام جمعه شهر سگزآباد گفت: هدف و قصد دولت در پرداخت سبد کالا درست بوده است اما متأسفانه شیوه و اجرای این طرح دارای اشکالات زیادی بود و ادامه این روند محکوم به شکست است لذا باید دولت در پرداخت مرحله سوم این طرح در شیوه اجرا تجدید نظر کند.