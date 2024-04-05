  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۳

راهپیمایی گسترده اردنی‌ها در روز جهانی قدس

راهپیمایی گسترده اردنی‌ها در روز جهانی قدس

مردم اردن امروز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به صورت گسترده در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوصله، شهروندان اردنی در استان‌های مختلف این کشور بعد از برگزاری نماز جمعه به صورت گسترده در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس شرکت کردند.

اردنی‌ها در امان پایتخت این کشور با سر دادن شعارهایی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه را به شدت محکوم کردند.

استان المفرق نیز شاهد برگزاری راهپیمایی مردمی در حمایت از ساکنان نوار غزه و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی با عنوان «این سرزمین به ما تعلق دارد و مقاومت گزینه ما برای آزادسازی آن است» بود.

یک راهپیمایی دیگر نیز با حضور گسترده شهروندان اردنی در حمایت از مردم فلسطین در استان السلط با همین عنوان برگزار شد.

ساکنان استان الکرک نیز یک تجمع مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در برابر مسجد المنشیه برگزار کردند.

منطقه نزال امان نیز بعد از اقامه نماز جمعه شاهد برگزاری یک راهپیمایی گسترده بود.

اردنی‌ها هفته گذشته نیز با برگزاری تظاهرات گسترده در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان، مخالفت خود را با جنگ غزه اعلام کردند و خواهان لغو تمام معاهده‌ها میان اردن و رژیم صهیونیستی شدند.

تعداد زیادی از معترضان اردنی در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان برای ششمین روز متوالی تجمع کرده و خواهان قطع تمام روابط با این رژیم شدند. نیروهای امنیتی اردن نیز تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف این سفارتخانه اتخاذ کردند.

کد مطلب 6070425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      پس از فلسطین نوبت به کشورهای عربی دیگر است. امروز نئو نازی‌ها در منطقه جولان می‌دهند. فتنه قرن، فتنه نئو نازی است.
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      دولت های عربی بدانند بعد از فلسطین نوبت آنها است. بیدار شوید و روابط خود را در تمام زمینه ها با آمریکا و اسراعیل قطع کنید که فردا دیر است. غربی ها ضد نژاد عرب هستند حواستان باشد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها