رژیم صهیونیستی از درون در حال فروپاشی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا در سخنرانی روز قدس پیشوا طی سخنانی گفت: پیشوا از قبل پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲ تاریخ ساز انقلاب شده و امروز هم یکبار دیگر با حضور خود در راهپیمایی روز قدس و با اعلام انزجار از این رژیم منحوس تاریخ ساز شده است.

اکرمی نیا بیان کرد: حق طلبی و ظلم ستیزی باعث خشونت و خوی ددمنشی رژیم غاصب کودک کش در منطقه شده که حمایت‌های دولت‌های غربی را شاهد هستیم، حیات معنوی و آینده اسلام به فلسطین وابسته است و کمک به مردم بی دفاع و مظلوم یکی از دلایل انسانی است که امروزه در کشورهای غیر مسلمان هم راهپیمایی در حمایت از فلسطین برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکا سالیانه میلیاردها دلار کمک بلاعوض به اسرائیل می‌کند و تسهیلات مورد نیاز اسرائیل از آمریکا تأمین کرده و حمایت‌های رسانه‌ای از دیگر موضوعات مورد حمایت آمریکا از اسرائیل است.

وی گفت: کمک به مردم مظلومیت و بی دفاع فلسطین باعث شده تا مردم در آخرین روز جمعه ماه رمضان در دو هزار نقطه در کشور و ۱۰۰ کشور جهان در حمایت از مردم بی دفاع فلسطین تظاهرات علیه این رژیم منحوس و پلید اسرائیل شود.

اکرمی نیا مدعیان دروغین حقوق بشر را دولت‌های غربی‌ها خواند و افزود: بیش از بیست هزار زن و بچه در شش ماه اخیر به شهادت رسیده اند ولی رسانه‌های غربی این اخبار کذب می‌دانند و این عمل وقیحانه را دروغ می‌پندارند.

وی ادامه داد: دو هفته بیمارستان شفا غزه را اشغال کرد و کمک رسانی به مردم مظلوم و بی دفاع را به شهادت رسانند و تمام تلاش خود را کردند تا خبرها رسانه‌ای نشود.

این مقام مسئول با اشاره به خیانت کشورهای غرب در مسئله فلسطین اظهار داشت: متأسفانه ردپای برخی از کشورهای اسلامی را در تجاوز اسرائیل به فلسطین را شاهد هستیم و این کشورها به خاطر حفظ منافع خود از برقراری ارتباط با اسرائیل سر باز نمی‌زنند و این سبب شده است خوی وحشی گری اسرائیل ادامه پیدا کند.

معاون هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: کشورهای اسلامی این را بدانند که اگر اسرائیل قدرتی در منطقه داشته باشد به هیچ کشوری برای رسیدن به اهداف خود رحم نخواهد کرد و متأسفانه این مهم را در چندین سال اخیر در ترور بسیاری از نخبه‌ها و سران نظامی و اساتید هسته‌ای شاهد بودیم.

اکرمی نیا به پایداری مردم غزه اشاره کرد و گفت: مردم مظلوم فلسطین در شش ماه گذشته مقاومت را به معنای واقعی تعبیر کردند و نتیجه این مقاومت دادن شهادت بسیاری از جوانان و نوجوان در اجرای حملات وحشی گر در مقابل مقاومت مردم غزه بوده است.

وی گفت: پاشیدن این رژیم از درون در حال شکل گیری است و اعتراضات مردمی در برابر این جنایات اسرائیلی‌ها و استعفای پی در پی عوامل این رژیم است.

اکرمی نیا افزود: فضاهای مجازی در دست جوانان و نوجوانان عزیز است و می‌طلبد که این قشر از عزیزان مطالعه خود را بیشتر کنند تا بتوانند درک درستی از استکبار جهانی داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: امروز خوی درندگی اسرائیل صدای آزادی خواهان و حامیان انسانیت در دنیا را بلند کرده است و متحدان اسرائیل را در سکوت فرو برده است.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه ۷۵ سال از جنگ اسرائیل و فلسطین می‌گذرد، بیان کرد: بیشترین نگاه کودک کش صهیونیست در منطقه برای این است که بتواند رشد مسلمانان را در منطقه خاور میانه کنترل و از گسترش اسلام جلوگیری کرده باشد.

وی گفت: مسئله فلسطین مسئله عربی و یهودی نیست در واقع شرارت و کفر علیه استکبار می‌باشد و فلسطین اولین خاکریز جهان اسلام است.

اکرمی نیا از برگزاری این نام در روز آخرین جمعه ماه رمضان بیان کرد: نامگذاری این روز برای جلوگیری از فراموش شدن تاریخ مقاومت در فلسطین اشغالی بود.

وی گفت: راه مقاومت تنها مسیر نجات فلسطین است و این راه را مردم فلسطین انتخاب کرده اند و نشانه‌های این پیروزی با توجه به ترویج فرهنگ مقاومت در سراسر جبهه مقاومت قطعاً بدست خواهد آمد.