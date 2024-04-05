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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۳:۰۵

تظاهرات اردنی‌ها در حمایت از غزه برای سیزدهمین روز متوالی

تظاهرات اردنی‌ها در حمایت از غزه برای سیزدهمین روز متوالی

تظاهرات مردم اردن و حامیان فلسطین در این کشور عربی در سیزدهمین روز متوالی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین؛ تظاهرات مردم اردن در حمایت از غزه برای سیزدهمین روز متوالی همچنان ادامه یافته است.

منابع اردنی اعلام کردند مردم این کشور برای سیزدهمین روز متوالی در حمایت از غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی مقابل سفارت این کشور در امان دست به تظاهرات زدند.

روز گذشته همچنین شهروندان اردنی در استان‌های مختلف این کشور بعد از برگزاری نماز جمعه به صورت گسترده در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس شرکت کردند.

اردنی‌ها در امان پایتخت این کشور با سر دادن شعارهایی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه را به شدت محکوم کردند.

استان المفرق نیز شاهد برگزاری راهپیمایی مردمی در حمایت از ساکنان نوار غزه و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی با عنوان «این سرزمین به ما تعلق دارد و مقاومت گزینه ما برای آزادسازی آن است» بود.

یک راهپیمایی دیگر نیز با حضور گسترده شهروندان اردنی در حمایت از مردم فلسطین در استان السلط با همین عنوان برگزار شد.

ساکنان استان الکرک نیز یک تجمع مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در برابر مسجد المنشیه برگزار کردند.

منطقه نزال امان نیز بعد از اقامه نماز جمعه شاهد برگزاری یک راهپیمایی گسترده بود.

اردنی‌ها هفته گذشته نیز با برگزاری تظاهرات گسترده در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان، مخالفت خود را با جنگ غزه اعلام کردند و خواهان لغو تمام معاهده‌ها میان اردن و رژیم صهیونیستی شدند.

تعداد زیادی از معترضان اردنی در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان برای ششمین روز متوالی تجمع کرده و خواهان قطع تمام روابط با این رژیم شدند. نیروهای امنیتی اردن نیز تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف این سفارتخانه اتخاذ کردند.

کد مطلب 6070847

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    نظرات

    • محمد باغبادی IR ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
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      درود بر مقاومت اسلامی اردن مرگ بر نتان یابو
    • یک مسلمان IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
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      تظاهرات مردم اردن بایدمنجربدست گرفتن سلاح وورودبه سرزمین اشغالی و رودر و شدن باصهیونیستها منجرشود والّا هیچ اثری ندارد،این تظاهرات بایدتودهنی بدوستان صهیونیستها ازجمله شاه اردن باشد.

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