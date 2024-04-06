به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۸ فروردین در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور و سواحل غربی دریای خزر بارش پراکنده رخ میدهد.
فردا یکشنبه، ۱۹ فروردین نیز در مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای ساحلی دریای خزر و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و غربی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی میشود.
در روز دوشنبه ۲۰ فروردین نیز علاوه بر شمال غرب، غرب و جنوب غرب در مناطقی از شمال شرق و استانهای واقع در دامنههای زاگرس مرکزی و شمالی و سهشنبه ۲۱ فروردین در نیمه غربی کشور بارش رخ خواهد داد.
طی امروز و فردا اهواز با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۲- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.
همچنین برای امروز در تهران حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده و طی فردا یکشنبه ۱۹ فروردین، وضعیت جوی کمی ابری تا ابری با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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