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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۴۰

سردار منتظرالمهدی خبر داد؛

دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج + عکس

دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج + عکس

سخنگوی فراجا از دستگیری محمد ذاکر مشهور به رامش عضوِ ارشد و سرتیمِ عملیاتِ تروریستیِ داعش در ماهدشت کرج توسط سازمان اطلاعات فرماندهیِ انتظامیِ استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اعلام کرد: در پِی اشرافِ اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناساییِ تروریست‌ها توسط شهروند مسؤولیت پذیر طی تماسِ به موقع با پلیس ۱۱۰، موفق به دستگیری عضو ارشدِ داعش با هویت "محمد ذاکر" مشهور به رامش و دو نفر دیگر از واحدهای تروریستی این گروهک شدند.

این مقامِ ارشدِ انتظامی افزود: این افراد طی دو عملیاتِ جداگانه در تورِ اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به خودروی آنان ۳ نفر مورد اصابت گلوله و دستگیر شدند. این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. همچنین هشت نفر از همراهان تروریست‌ها نیز دستگیر شدند که خبرهای تکمیلی در خصوص نحوه اقدامات و ارتباطاتِ این تیم تروریستی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج

دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج

دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج

کد مطلب 6070879

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    نظرات

    • US ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      10 1
      پاسخ
      اين حرامزاده ها چه نوع حيواناتى هستند ؟
      • حق جو IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        3 0
        از رده‌ی سگ‌سانان.
    • شهروندایرانی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      12 0
      پاسخ
      باتشکرازنیروی انتظامی راههای ورودی این اشرارقاتل رابررسی ومسدودشودکه باآزادی تامرکزکشورحضورپیدا میکنند
    • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      7 8
      پاسخ
      همون ملت مگه یه کاری کنن وخبربدن وگرنه از پلیس بخاری بلند نمیشه گوشیمو را زدن پلیس میگه حتما حکمتی توش بوده واقعا مسخره هست
      • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        1 6
        بعدش چجوری کامنت دادی وقتی گوشی نداری؟
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      10 4
      پاسخ
      آن هیمنه اطلاعاتی کجا رفته که یک اجنبی تروریست تا قلب کشور نفوذ کرده
      • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        1 1
        چرا بازداشت شدن؟
    • DE ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      7 2
      پاسخ
      عکس بالایی را چند ماه پیش منتشر کردید مبنی بر اینکه او در شمال غرب تهران دستگیر شد!
      • هوشمند IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        5 4
        نه اشتباه نکن. اون عکس بالایی چند ماه پیش منتشر کردن واسه شناسایی... گویا تغییر چهره داده
    • گل آغا IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      3 1
      پاسخ
      فکر کنم این خبر تکراری باشه قبلاً عکس و فیلم این یارو رو دیده بودیم...
      • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        2 2
        خیر. نفهمیدی نوشته بودن که تحت تعقیب هست
    • DE ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      4 1
      پاسخ
      هوشمند! این عکس همرا با عکسی دیگر ایستاده، با تی شرتی که روی آن نوشته شده بود BOTTEGA در ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ منتشر شد مبنی بر اینکه تروریست متواری عادل پنجشیری در غرب تهران مخفی شد. حال پس از بیش از 2.5 ماه از دستگیری این فرد گزارش میدهند. اینست "اشراف اطلاعاتی" آنهم در مورد این گروه جنایتکار؟!
      • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
        0 1
        اشتباه مثبت دادم. اگه اشراف اطلاعاتی نبود که بازداشت نمیشد
    • ناشناس RO ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باید درمرز اینها رابه درک واصل کرد نه اینکه تاوسط پایتخت ودیگرشهرها درحال رفت وآمد باشند چند روزپیش هم دونفررادرقم که می‌خواستند وارد حرم حضرت معصومه شوند دستگیرکردند
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم سو تفاهم شده است ، شخص بالایی کسی دیگر است شخص پایینی شخص دیگر ، شناس که من از شخص پایینی دارم یک انسان شریف است و به هیچ گروهی وابسته نیست ، اشتباه شده است . امیدوار هستم هر چه سریع آزاد شود .
    • US ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشید وبه امید خدا همیشه موفق باشید انشالله همشان شناسای ودستگیر می شوند

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