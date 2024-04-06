دستگیریِ عضوِ ارشدِ داعش در ماهدشتِ کرج + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس اعلام کرد: در پِی اشرافِ اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناساییِ تروریست‌ها توسط شهروند مسؤولیت پذیر طی تماسِ به موقع با پلیس ۱۱۰، موفق به دستگیری عضو ارشدِ داعش با هویت "محمد ذاکر" مشهور به رامش و دو نفر دیگر از واحدهای تروریستی این گروهک شدند.

این مقامِ ارشدِ انتظامی افزود: این افراد طی دو عملیاتِ جداگانه در تورِ اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به خودروی آنان ۳ نفر مورد اصابت گلوله و دستگیر شدند. این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. همچنین هشت نفر از همراهان تروریست‌ها نیز دستگیر شدند که خبرهای تکمیلی در خصوص نحوه اقدامات و ارتباطاتِ این تیم تروریستی اطلاع‌رسانی خواهد شد.