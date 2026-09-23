مسئولان بخش ارم با خانواده سردار شهید« موسوی رودفاریاب» دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دفاع مقدس، دکتر سید حسین جعفری، بخشدار ارم، با همراهی جمعی از مسئولان و مدیران محلی، با حضور در منزل سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب، از خانواده این شهید والامقام دیدار و تجلیل کرد.
بخشدار ارم چهارشنبه شب در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای منطقه، اظهار داشت: شهدا سرمایههای معنوی نظام و انقلاب هستند و تکریم خانوادههای آنان وظیفهای همگانی و همیشگی است.
سید حسین جعفری افزود: شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب نماد ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است و نام و راهش همواره در بخش ارم ماندگار خواهد ماند.
وی با اشاره به صبر و استقامت خانواده این شهید در طول سالهای مفقودالجسدی، تصریح کرد: تحمل ۱۸ سال انتظار و فراق، نشانهای از ایمان عمیق و صبر جمیل خانوادهای است که فرزند خود را در راه خدا و دفاع از میهن تقدیم کردهاند.
بخشدار ارم همچنین با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جدید، گفت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی رشادتها و جانفشانیهای شهدا و یادآوری مسئولیت ما در قبال خون آنان است.
سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب، اولین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای رودفاریاب، ۱۸ سال مفقودالجسد بود و پس از سالها فراق و انتظار، پیکر مطهرش به آغوش خانواده و وطن بازگشت.
در این دیدار، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای رودفاریاب، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای رودفاریاب، مسئول حوزه مقاومت بسیج برادران و خواهران بخش ارم، نمایندگی آموزش و پرورش بخش ارم، مشاور امور بانوان بخشداری ارم، دستیار بخشدار و مسئول روابط عمومی نیز حضور داشتند.
در پایان این دیدار، به رسم یادبود و تکریم، لوح تقدیر و هدیه از سوی بخشداری ارم به خانواده سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب اهدا شد.
سردار شهید سید اکبر موسوی رودفاریاب بهعنوان اولین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای رودفاریاب، نقش مهمی در سازماندهی نیروهای مردمی و تقویت جبهه مقاومت در منطقه داشته است.
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