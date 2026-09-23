سردار دامغانی: «جانشین» روایتگر فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار، سردار حمید دامغانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اکران مردمی فیلم «جانشین» با تقدیر از عوامل تولید این اثر، از حمایت مسئولان، به‌ویژه بسیج، قدردانی کرد و یاد و خاطره سردار شهید غلامرضا سلیمانی را گرامی داشت.

سردار دامغانی با اشاره به هماهنگی این فیلم با موضوع جنگ ۱۲روزه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کنگره شهدای گیلان اظهار کرد:عوامل تولید این اثر با مجاهدت و تلاش فراوان در این مسیر گام برداشتند و برای تولید فیلم «جانشین» زحمات بسیاری متحمل شدند.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: این فیلم پس از برگزاری کنگره و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در آن تولید شده است و عوامل سازنده تلاش کردند با استفاده از ابزار هنر، بخشی از مجاهدت‌ها و ارزش‌های دفاعی و انقلابی را به تصویر بکشند.

وی ادامه داد: ساخت چنین آثاری، استفاده از زبان هنر برای انتقال، ترویج و نهادینه‌کردن فرهنگ ایثار و شهادت است و فیلم «جانشین» نیز در همین راستا تولید شده است.

سردار دامغانی با اشاره به برگزاری کنگره‌های شهدا گفت: در حال تدارک برگزاری سومین کنگره شهدای گیلان هستیم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های این کنگره و تولیدات فرهنگی و هنری در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم.