احداث ۷ دکل مخابراتی جدید برای رفع نقاط کور ارتباطی چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت پوشش شبکه تلفن همراه و مشکلات ارتباطی شهرستان چالوس بر ضرورت رفع نقاط کور ارتباطی تأکید شد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت آنتندهی در مناطق تحت پوشش این بخش گفت: در شرایط بحرانی، دسترسی به شبکه ارتباطی پایدار از الزامات امدادرسانی است و اختلال در ارتباطات میتواند مدیریت حوادث را با دشواری مواجه کند.
وی همچنین مشکلات ناشی از ضعف شبکه ارتباطی برای کسبوکارهای محلی و دستگاههای کارتخوان را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت رفع این مشکلات تأکید کرد
کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت محور کندوان اظهار کرد: این جاده یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور است و باید زیرساختهای ارتباطی متناسب با حجم تردد در آن فراهم شود.
وی افزود: ضعف پوشش تلفن همراه در محورهای مواصلاتی علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، در مواقع بروز حادثه و شرایط اضطراری میتواند روند اطلاعرسانی و امدادرسانی را با مشکل مواجه کند و لازم است دستگاههای مسئول برای رفع این مشکل اقدام جدی داشته باشند.
بخشدار مرکزی چالوس نیز با اشاره به نقش ارتباطات در حوزه آموزش، اظهار کرد: توسعه اینترنت پایدار در مناطق مختلف شهرستان، بهویژه با توجه به نیاز مدارس و دانشگاهها به آموزشهای غیرحضوری، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، احداث و راهاندازی هفت دکل مخابراتی جدید با سرمایهگذاری بالغ بر هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال در شهرستان چالوس در دستور کار قرار دارد.
مسئولان حاضر در جلسه همچنین بر شناسایی و رفع سایر نقاط کور شبکه در مسیرهای مواصلاتی و مناطق پرجمعیت تأکید کردند و مقرر شد روند اجرای طرحهای ارتباطی با پیگیری مستمر مسئولان شهرستان دنبال شود تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، زمینه تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش ضریب ایمنی در زمان حوادث و عملیات امدادی فراهم شود.
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