حجت الاسلام دانشمند: دشمن به دنبال گرفتن اتحاد و یکپارچگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی دانشمند عصر چهارشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت و در جمع فعالان رسانه‌ای، با اشاره به بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: هر زمان ملت پای کار باشند، همه طاغوت‌های زمان حتی اگر با یکدیگر متحد شوند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن تلاش می‌کند اتحاد، انسجام و یکپارچگی مردم را هدف قرار دهد، افزود: ملت ایران در طول سال‌های گذشته با انواع فتنه‌ها و مشکلات مواجه بوده، اما بیداری، هوشیاری، بصیرت و آگاهی مردم می‌تواند آنان را در شناخت دوست و دشمن یاری کند.

دشمن به دنبال گرفتن وحدت و انسجام مردم است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه هدف اصلی دشمن گرفتن یکپارچگی، اتحاد و وحدت کلمه از مردم است، گفت: مردم ایران در بزنگاه‌های مختلف نشان داده‌اند که پای کشور و باورهای خود ایستاده‌اند و بسیاری از مشکلات را با تکیه بر همین انسجام و همراهی پشت سر گذاشته‌اند.

دانشمند با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به سرمایه اجتماعی و انسجام مردم خاطرنشان کرد: توقع ما از مسئولان این است که ارزش این اجتماع و انسجام مردم را بدانند و قدر آن را بشناسند.

وی با بیان اینکه حکومت‌های بسیاری وجود دارند که حکومت می‌کنند، اما مردم را همراه خود ندارند، اضافه کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته با انواع فتنه‌ها و مشکلات مواجه بوده، اما مردم همه این مشکلات را به جان خریده و پای عقیده و باورهای دینی خود ایستاده‌اند.

امروز بهترین روز تمرین برای دولت حضرت مهدی(عج) است

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تجربه ۴۵ ساله خود در تبلیغ دین تصریح کرد: در طول این سال‌ها به این نتیجه رسیده‌ام که اگر کسی بر خون شهدا پا بگذارد و برخلاف مسیر و اهداف شهدا حرکت کند، قطعاً آثار منفی آن را خواهد دید.

دانشمند ادامه داد: اگر کسی بخواهد در این جامعه و در این آخرالزمان برای دولت حضرت مهدی(عج) تمرین کند، امروز بهترین روز تمرین است.

وی با تأکید بر وظایف آخرالزمانی شیعیان گفت: اگر کسی امروز به درد امام زمان(عج) و دین امام زمان(عج) نخورد، فردا نیز به کار نخواهد آمد؛ اگر امروز بیدار نباشد، فردا که صاحب ما ظهور کند، ممکن است همچنان در خواب غفلت باشد.

وی افزود: ما تربیت‌شده مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا هستیم و اگر «هیهات منا الذله» شعار و شعور ماست، باید «سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» نیز در زندگی ما نمود داشته باشد.

شهدا را در مسیر مقابله با جنگ شناختی فراموش نکنیم

حجت‌الاسلام دانشمند با تأکید بر ضرورت توسل به شهدا بیان کرد: باید از خود شهدا بخواهیم که به ما کمک کنند و دستمان را بگیرند؛ چراکه در فضای به‌هم‌ریخته‌ای که دشمن ایجاد می‌کند و با ایجاد آشفتگی به دنبال بهره‌برداری است، باید مراقب باشیم که در این آشفته‌بازار فرهنگی آسیب نبینیم و دشمن را به‌درستی شناسایی کنیم.

وی نقش رسانه‌ها را در این عرصه مهم دانست و اظهار کرد: وظیفه رسانه شفاف‌سازی، آگاهی‌بخشی و آگاه کردن مردم نسبت به وظایف خود است و رسانه باید دشمنان را دقیق شناسایی و آن‌ها را به مردم معرفی کند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ملت ایران، ملتی بزرگ و فهیم است، افزود: امیدواریم بتوانیم در هر زمینه‌ای که از دستمان برمی‌آید، در خدمت مردم باشیم.

جنگ تسلیحاتی تمام شده، اما جنگ رسانه‌ای عمیق‌تر شده است

دانشمند در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از رهبر انقلاب اظهار کرد: روزی به رهبر انقلاب گفتم این چفیه‌ای که همیشه همراه شماست، چفیه جنگ است و جنگ سال‌هاست که تمام شده است؛ اما ایشان با نگاهی فرمودند که خون شهیدان زنده‌اند و جنگ عمیق‌تر، وسیع‌تر و حتی خطرناک‌تر شده است.

وی ادامه داد: ما در جنگ تسلیحاتی به دنیا ثابت کردیم که موشک، بمب و سلاح نمی‌تواند این ملت را از مسیر اهل‌بیت(ع) خارج کند؛ امروز نیز در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی باید با توسل به اهل‌بیت(ع)، توجه به اهداف شهدا، وصیت‌نامه‌های شهدا و مسیر آنان، سربلند باشیم.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی گفت: مردم ما قدردان و بصیر هستند، اما باید مراقب باشیم شبهات ما را از اصل مسیر و حقیقت دور نکند.

دانشمند با تأکید بر ضرورت تقویت آگاهی عمومی خاطرنشان کرد: در شرایط امروز، رسانه‌ها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید با شفاف‌سازی، تبیین واقعیت‌ها و افزایش آگاهی جامعه، اجازه ندهند دشمن از فضای ابهام و آشفتگی برای ایجاد شکاف میان مردم استفاده کند.