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۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

چهل‌وهفتمین همایش فصلی اوج هنر در یزد برگزار می‌شود

چهل‌وهفتمین همایش فصلی اوج هنر در یزد برگزار می‌شود

یزد - چهل‌وهفتمین همایش فصلی «اوج هنر» هم‌زمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، پنجشنبه ۲ مهرماه در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با چهل‌وهفتمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، «چهل‌وهفتمین همایش فصلی اوج هنر» به میزبانی یزد برگزار خواهد شد.

این محفل فرهنگی که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس تدارک دیده شده است، میزبان شاعران، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

زمان برگزاری این مراسم، پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۲۰ و مکان آن «بلوار دهه فجر، میدان شهدای یعقوبی» تعیین شده است.

گفتنی است این رویداد با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، سازمان بسیج هنرمندان استان یزد و ناحیه مقاومت بسیج شهید الله‌دادی حوزه مقاومت امام علی (ع) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6956882

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