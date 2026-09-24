به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با چهل‌وهفتمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، «چهل‌وهفتمین همایش فصلی اوج هنر» به میزبانی یزد برگزار خواهد شد.

این محفل فرهنگی که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس تدارک دیده شده است، میزبان شاعران، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

زمان برگزاری این مراسم، پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۲۰ و مکان آن «بلوار دهه فجر، میدان شهدای یعقوبی» تعیین شده است.

گفتنی است این رویداد با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، سازمان بسیج هنرمندان استان یزد و ناحیه مقاومت بسیج شهید الله‌دادی حوزه مقاومت امام علی (ع) برگزار می‌شود.