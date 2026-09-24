روند تیم ملی فوتبال تغییر نکرده؛ مشکل استقلال در خط حمله است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری دو دیدار تدارکاتی را پیش رو دارد و در نخستین مسابقه روز دوم مهرماه به مصاف تیم ملی ازبکستان میرود و سپس در دومین دیدار خود هفتم مهرماه برابر تیم ملی روسیه قرار خواهد گرفت. دو مسابقهای که هرچند میتواند فرصت مناسبی برای آمادهسازی ملیپوشان باشد، اما از نظر حریفان برای فوتبال ایران تازگی چندانی ندارد.
تیم ملی فوتبال ایران طی سالهای اخیر بارها مقابل ازبکستان و روسیه قرار گرفته و شناخت متقابل میان دو تیم و ملیپوشان کشورمان و این دو حریف به میزان قابل توجهی وجود دارد. به همین دلیل، تقابل دوباره با این دو تیم را میتوان از جمله بازیهای تکراری تیم ملی دانست؛ دیدارهایی که کادر فنی میتواند از آنها برای بررسی شرایط بازیکنان، هماهنگی بیشتر نفرات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیم استفاده کند.
تیم ملی ایران در شرایطی خود را برای این دو دیدار آماده میکند که هدف اصلی شاگردان امیر قلعهنویی، حضور قدرتمند در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ است؛ رقابتهایی که از هفدهم دیماه به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد.
روند تیم ملی تغییری نکرده است
منصور رشیدی پیشکسوت و کارشناس فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری دو دیدار تیم ملی در این ماه و تأثیر این مسابقات در آمادهسازی تیم برای جام ملتهای آسیا اظهار داشت: در سالهای اخیر بارها درباره نحوه انتخاب بازیکنان تیم ملی و فهرست دعوتشدگان انتقاد کردهام. کارشناسان مختلف در تلویزیون و رسانههای ورزشی نیز در این خصوص صحبت و انتقاد کردهاند، اما متأسفانه هیچ تغییری ایجاد نشده و به نظر میرسد همان روند قبلی ادامه دارد.
وی افزود: نمیدانم قرار است چه اتفاقی بیفتد، اما حداقل انتظار این است که تغییراتی در تیم ملی ایجاد شود. زمانی که یک تیم نتیجه نمیگرفت، تغییراتی در کادر فنی یا ترکیب تیم ایجاد میشد و اقدامات مختلفی صورت میگرفت، اما اکنون همچنان همان روند نتیجهگرایی ادامه دارد و به نظر میرسد کسب امتیاز و نتیجه برای تیم ملی در اولویت قرار گرفته است.
جوان گرایی در تیم ملی رخ نمی دهد
پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: جام جهانی اهمیت بسیار زیادی داشت و حداقل باید تغییراتی در تیم ملی به وجود می آمد. باید چند بازیکن جوان به تیم اضافه شوند و به آنها فرصت داده شود. ما سه دروازهبان داریم که سن هر سه نفر بالا است. برای آینده جام جهانی باید از همین حالا به فکر جوانتر کردن تیم باشیم.
رشیدی در واکنش به این موضوع که برخی معتقد بودند قرارداد کادر فنی تیم ملی باید تغییر کند اما فدراسیون فوتبال به دلیل فاصله کم میان جام جهانی و جام ملتهای آسیا تصمیم به ادامه همکاری گرفت، گفت: به نظر من میتوانست مربی جدیدی به تیم ملی اضافه شود و تغییراتی در کادر فنی ایجاد شود.
از مربیان جوان ایرانی باید در کادرفنی تیم ملی استفاده شود
وی اضافه کرد: ما در ایران مربیان جوان و خوبی داریم. مربی ایرانی از بسیاری جهات شناخت مناسبی از شرایط فوتبال کشور دارد. او بازیکنان، سیستم فوتبال، شرایط آبوهوایی، فرهنگ، تماشاگران و حتی شرایط داوری را میشناسد و میتواند تغییراتی در تیم ایجاد کند.
رشیدی در ادامه درباره شرایط استقلال در فصل جاری نیز گفت: استقلال در سالهای گذشته همیشه در خط دفاعی مشکلاتی داشت و ما بارها درباره کندی مدافعان، ناهماهنگی و مشکلات این خط صحبت کرده بودیم. از طرفی بازیکنان خوبی که از استقلال جدا شدند، جایگزین مناسبی نداشتند، اما امسال شرایط خط دفاعی مقداری بهتر شده است.
استقلالی ها بسیار همدل هستند
وی افزود: در هفت بازی که استقلال در لیگ انجام داده، خط دفاعی این تیم عملکرد بدی نداشته و حتی میتوان گفت خوب بوده است. آنها در هر بازی بهتر شدهاند و هماهنگی بیشتری پیدا کردهاند.
پیشکسوت استقلال با اشاره به دیدار این تیم برابر السد قطر در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: من در بصره به عنوان مهمان حضور داشتم و از نزدیک بازیکنان استقلال را دیدم. آنها حدود چهار، پنج روز در اردو بودند و در این مدت کاملاً با بازیکنان آشنایی پیدا کردم. بچهها بسیار همدل شده بودند و به نظرم سرمربی نیز تأثیر زیادی در این موضوع داشت.
رشیدی ادامه داد: بازیکنان استقلال در اردو بسیار خوب کار کردند و در مسابقه مقابل السد نیز عملکرد فوقالعادهای داشتند. همه این بازی را دیدند و از عملکرد استقلال لذت بردند. خط دفاعی هماهنگ بود و بسیار خوب کار کرد و دروازهبان استقلال نیز عملکرد بسیار خوبی داشت.
مشکل استقلال در خط حمله است
رشیدی با این حال مشکل اصلی استقلال را در خط حمله دانست و گفت: استقلال هنوز در خط حمله مشکلاتی دارد و به یک مهاجم بلندقد، گلساز و گلزن نیاز دارد. بازیکنانی مثل دیاباته یا محبی در گذشته مهرههایی بودند که عملاً برای خودشان یک تیم محسوب میشدند و توانایی زیادی داشتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال اگر بتواند بازیکن مناسبی در خط حمله جذب کند، میتواند این مشکل را برطرف کند. البته میدانم که در حال حاضر پنجره نقلوانتقالات باشگاه بسته است و امکان انجام کار زیادی وجود ندارد. بنابراین استقلال باید با همین شرایط و با هدایت سهراب بختیاریزاده ادامه دهد تا وضعیت پنجره نقلوانتقالات مشخص شود.
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