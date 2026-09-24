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۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نجمه سازنچیان به مرحله یک هشتم صعود کرد

نجمه سازنچیان به مرحله یک هشتم صعود کرد

نجمه سازنچیان با غبه بر نماینده قزاقستان به جمع ۱۶ بازیکن برتر مسابقات شمشیربازی اسلحه سابر بانوان در بازی های اسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه سازنجیان، تنها نماینده اسلحه سابر بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، در جدول ۳۲ نفره مرحله حذفی به مصاف «آناستاسیا گولیک»، از قزاقستان رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ حریف خود را شکست داد و به جمع ۱۶ نفر برتر بازی‌های آسیایی راه یافت.

وی در این مرحله با زینب دایبکوا قهرمان آسیا از ازبکستان و سید یک بازی‌های آسیایی دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 6957117

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