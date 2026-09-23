امضای توافق نامه ایران و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، درباره روابط دوجانبه تهران-سئول و راه‌های تقویت مناسبات و همکاری‌ها تبادل نظر شد. طرفین همچنین راجع به تحولات منطقه غرب آسیا و نیز شبه جزیره کره بحث و گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت رویکرد مسئولانه و واقع‌بینانه همه کشورها و پرهیز از هر کنشی که می‌تواند در راستای تحرکات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا در منطقه تلقی شود تاکید کرد.

در این دیدار یادداشت تفاهم انتقال محکومین بین دو کشور نیز به امضای دو وزیر رسید.