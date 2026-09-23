به گزارش خبرنگار مهر،هادی حق‌شناس شامگاه چهارشنبه در آیین اکران فیلم مردمی «جانشین» با بیان اینکه گیلان همواره در مسیر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت پیشگام بوده است، اظهار کرد: این استان دین خود را به خانواده‌های معظم شهدا ادا کرده و نام و یاد شهیدان، بخش جدایی‌ناپذیر از هویت مردم گیلان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای مردم گیلان، ادای احترام به خانواده‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ایثارگران، صرف یک وظیفه اداری یا مناسبتی، افزود: زنده نگه داشتن یادم خاطره شهدا افتخاری ملی و اعتقادی به شمار می‌رود؛ افتخاری که با وجود دور از مرکز بودن استان، همواره در رفتار و باور مردم این خطه جلوه داشته است.

وی با اشاره به جایگاه، جانبازان ،ایثارگران و رزمندگان این استان اظهار کرد: سرانه جانبازان گیلان از سرانه میانگین بیشتر بوده است و این موضوع ریشه در فرهنگ تشیع دارد؛ فرهنگی که مردم را در بزنگاه‌های تاریخی به ایستادگی، فداکاری و دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی فراخوانده است.

حق‌شناس با بیان اینکه ساخت این فیلم در شرایط بسیار سختی انجام شده است، گفت:تولید چنین آثاری با وجود دشواری‌های فراوان، اقدامی ارزشمند و ماندگار است؛ چراکه زبان هنر می‌تواند رشادت‌های شهدا و ایثارگران را به نسل‌های امروز و آینده منتقل کند و زمینه آشنایی بیشتر جامعه با این سرمایه‌های معنوی را فراهم آورد.

وی افزود:باید از این دست تولیدات بیشتر داشته باشیم و از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی برای روایت درست و اثرگذار حماسه‌های ایثار و شهادت استفاده کنیم تا فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آنان در حافظه تاریخی جامعه زنده بماند.