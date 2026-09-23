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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

استاندار گیلان:

تولید آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در گیلان افزایش می‌یابد

تولید آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در گیلان افزایش می‌یابد

رشت- استاندار گیلان با اشاره به ادای دین این استان به خانواده‌های معظم شهدا و تولید فیلم در شرایط سخت، گفت: تولید آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در گیلان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،هادی حق‌شناس شامگاه چهارشنبه در آیین اکران فیلم مردمی «جانشین» با بیان اینکه گیلان همواره در مسیر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت پیشگام بوده است، اظهار کرد: این استان دین خود را به خانواده‌های معظم شهدا ادا کرده و نام و یاد شهیدان، بخش جدایی‌ناپذیر از هویت مردم گیلان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای مردم گیلان، ادای احترام به خانواده‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ایثارگران، صرف یک وظیفه اداری یا مناسبتی، افزود: زنده نگه داشتن یادم خاطره شهدا افتخاری ملی و اعتقادی به شمار می‌رود؛ افتخاری که با وجود دور از مرکز بودن استان، همواره در رفتار و باور مردم این خطه جلوه داشته است.

وی با اشاره به جایگاه، جانبازان ،ایثارگران و رزمندگان این استان اظهار کرد: سرانه جانبازان گیلان از سرانه میانگین بیشتر بوده است و این موضوع ریشه در فرهنگ تشیع دارد؛ فرهنگی که مردم را در بزنگاه‌های تاریخی به ایستادگی، فداکاری و دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی فراخوانده است.

حق‌شناس با بیان اینکه ساخت این فیلم در شرایط بسیار سختی انجام شده است، گفت:تولید چنین آثاری با وجود دشواری‌های فراوان، اقدامی ارزشمند و ماندگار است؛ چراکه زبان هنر می‌تواند رشادت‌های شهدا و ایثارگران را به نسل‌های امروز و آینده منتقل کند و زمینه آشنایی بیشتر جامعه با این سرمایه‌های معنوی را فراهم آورد.

وی افزود:باید از این دست تولیدات بیشتر داشته باشیم و از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی برای روایت درست و اثرگذار حماسه‌های ایثار و شهادت استفاده کنیم تا فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آنان در حافظه تاریخی جامعه زنده بماند.

کد مطلب 6956888

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