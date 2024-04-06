به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده قاچاق ۹۸۴ هزار لیتر نفت کوره یارانه‌ای به ارزش ۱۰۴ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جغتای رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، شرکت را به پرداخت ۴۱۸ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته مدنی، شعبه همچنین به دلیل نبود کالا، مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و شرکت را جمعاً به پرداخت ۵۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: این گزارش را شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان سبزوار در خصوص مغایرت موجودی مخازن نفت کوره تحویلی به یک کارخانه تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.