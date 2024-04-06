ضبط ۳۲ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی گفت: پرونده تخلف قاچاق سوخت به میزان ۳۲ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.

مدنی گفت: شعبه همچنین متهم را برای خودرو حامل سوخت به پرداخت پنج میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده و در مجموع به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: مأموران پلیس اقتصادی شهرستان مشهد در بازرسی از یک دستگاه خودروی تریلی نفتکش در محور مشهد-زاهدان این تخلف را کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.