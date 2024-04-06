مدیرعامل پرسپولیس درد دل شنید/ عالیشاه و بیرانوند اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای بازی با گل گهر سیرجان در هفته بیست و دوم لیگ برتر کشور آماده میشود که مشکلهای مالی بازیکنان باعث حضور رضا درویش در تمرین این تیم شد.
مدیرعامل سرخپوشان پایتخت برای اینکه اعتراض بازیکنان تیم را شنیده و پاسخ درخواستهای مالی آنها را بدهد پنجشنبه گذشته در جمع آنها حاضر شد.
امید عالیشاه و علیرضا بیرانوند در ابتدای این نشست به تشریح وضعیت تیم پرداختند و به نمایندگی از بازیکنها و اعضای کادر فنی و تدارکات عنوان کردند میزان دریافتی آنها بسیار پایین است و تعدادی از بازیکنان مشکل جدی مالی دارند.
بیرانوند خطاب به درویش اعلام کرد: «شما مدام میگویید مشکل مالی داریم اما همزمان میبینیم که بقیه باشگاههای مدعی قهرمانی بخش قابل توجهی از قراردادهای فصل جاری بازیکنان خود را پرداخت کرده اند.»
عالیشاه نیز وضعیت فعلی مالی را برای حفظ تمرکز بازیکنان غیر قابل قبول دانست و خواستار حل و فصل هرچه زودتر این مشکلات شد.
درویش پس شنیدن صحبتهای دو نماینده بازیکنان به تشریح وضعیت مالی باشگاه پرداخت و همه چیز را در گرو مشخص شدن مالکیت باشگاه و آزادسازی پول از سوی سازمان خصوصی سازی دانست. مدیرعامل پرسپولیس همچنین درباره پرداخت اخیر به طلبکاران باشگاه که خارج از حسابهای مالی باشگاه بود هم توضیح داد.
مدیرعامل پرسپولیس در انتهای این جلسه به بازیکنان تیم وعده داد مشکل مالی را تا دو هفته آینده حل خواهد کرد اما قبل از آن هیچ کاری از دستش با توجه به پرونده در حال بررسی مالکیت باشگاه بر نمی اید.
همین گفت و گو باعث شد تا سرخها فکر اعتصاب هم نکنند و با وجود نارضایتی از شرایط فعلی اعلام کنند همچنان تمرین کرده و منتظر پرداختی قابل قبول باشگاه در اوایل اردیبهشت ماه میمانند.
شایان ذکر است میزبان دریافتی بازیکنان پرسپولیس در فصل جاری بین ۳۸ تا ۴۴ درصد بوده است.
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