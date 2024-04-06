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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۶

عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار/ رشد ۴.۸ درصدی تولید مسکن

عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار/ رشد ۴.۸ درصدی تولید مسکن

وزیر راه و شهرسازی از اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن به میزان بیش از ۶ برابر مسکن مهر خبر داد و گفت: عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲ انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکل مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه، گفت: در پروژه مسکن مهر که یکی از کلان‌پروژه‌های خوب کشور در حوزه مسکن بوده که ۸ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته بود این در حالی است که امروز در قالب نهضت ملی مسکن ۵۵ هزار هکتار در حوزه شهری و ۴۰ هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرایند ساخت مسکن شده که در طول تاریخ پس از انقلاب اقدامی کم‌سابقه است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار مسکن در حال ساخت اشاره کرد و گفت: رشد تولید مسکن از منفی ۱۵ و منفی ۱۳ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به مثبت ۴.۸ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲، رسیده است.

بذرپاش در ادامه به ۴۸۸ هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راه‌اندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر، ساماندهی مشاورین املاک و همچنین عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.

کد مطلب 6071298
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • ناهید IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
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      جالب هستش .همه این اقدامات انجام میشود ولی قیمت مسکن باز هم نجومی بالا میرود.اینکه قرار بود هر سال ۴ میلیون مسکن ساخته و تحویل شود .فقط شعار بود و بس؟
    • یعقوب IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
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      بابا کدوم خونه دوسال پیش ثبت نام مسکن ملی کردیم هنوز زمینشم مشخص نشده تواستان فارس در شهر صدرا همش تبلیغات الکی هست تو بخش مسکن اگه عملی بود زمین مشخص میشد وامروز وفردا نمی‌کردند چرا مسولین استان فارس در این رابطه بی متفاوتند وبه فکر ما مستاجرها نیستند آقای بذر پاش استان فارس شهر صدرا را پیگیر باشی.
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      1 0
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      آقای بذر نپاش چه خبر از 4000000 مسکن؟

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