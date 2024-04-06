عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار/ رشد ۴.۸ درصدی تولید مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره بر اقدامات این وزارتخانه برای حل مشکل مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه، گفت: در پروژه مسکن مهر که یکی از کلان‌پروژه‌های خوب کشور در حوزه مسکن بوده که ۸ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته بود این در حالی است که امروز در قالب نهضت ملی مسکن ۵۵ هزار هکتار در حوزه شهری و ۴۰ هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرایند ساخت مسکن شده که در طول تاریخ پس از انقلاب اقدامی کم‌سابقه است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار مسکن در حال ساخت اشاره کرد و گفت: رشد تولید مسکن از منفی ۱۵ و منفی ۱۳ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به مثبت ۴.۸ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲، رسیده است.

بذرپاش در ادامه به ۴۸۸ هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راه‌اندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر، ساماندهی مشاورین املاک و همچنین عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.