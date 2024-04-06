به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی فرمانده انتظامی خرم‌آباد امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اطلاع واصله مبنی بر فعالیت یک کارگاه تولیدی غیرمجاز زغال در سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ خرم‌آباد پس از تکمیل تحقیقات میدانی و با انجام اقدامات اطلاعاتی از صحت موضوع، یک شخص را دراین‌رابطه شناسایی که پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در کارگاه موصوف دستگیر و در ادامه بازرسی از این کارگاه چهار تن زغال و شش تن چوب درختان بلوط را به ارزش ریالی هفت میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال کشف و ضمن پلمب نمودن این واحد تولیدی غیرمجاز متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص توزیع و یا فروش قاچاق کالا را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.