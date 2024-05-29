محدودیت ترافیکی محورهای مواصلاتی از ۹ تا ۱۲ خردادماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد موتورسیکلت‌ها (به‌خصوص موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز (چهارشنبه ۹ خرداد تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۲ خردادماه) از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه در محور کندوان از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روز جمعه ۱۱ خردادماه، محدودیت تردد برای خودروها به مقصد چالوس از ساعت ۱۵ از آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود.

همچنین، در این روز از ساعت ۱۶ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به طور کامل مسدود بوده و از ساعت ۱۸ از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) مسیر یک‌طرفه خواهد بود.

این طرح از (ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ خردادماه) اتمام یافته و مسیر حرکت خودروها از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دو طرفه می‌شود، همچنین در صورت کم‌حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.

تردد وسایل نقلیه از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده، اما تردد خودروهایی در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال قصد حرکت به سمت چالوس را دارند، از ساعت ۱۲ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع اعلام شده است.

بر اساس این اطلاعیه، در محور هزار و در صورت افزایش حجم ترافیک و با صلاحدید مأموران پلیس راه، در روز جمعه ۱۱ خرداد محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

در محور کندوان نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنا خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی) از محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.

همچنین تردد خودروهای تریلر از محور هراز کماکان ممنوع اعلام شده است.

گفتنی است، تردد خودروهای کامیون و کامیونت (به استثنا خودروهای حامل مواد سوختی و یا فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۹ خرداد و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۰ و ۱۱ خرداد) از محور هراز ممنوع خواهد بود.