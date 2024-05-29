اسپیس ایکس ماهواره ژاپنی-اروپایی را به مدار زمین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، بوستر فالکون ۹ که در این ماموریت به کار رفته بود، برای هفتمین بار به فضا رفته بود. بوستر مذکور حدود ۲.۵ دقیقه پس از پرتاب به طور موفقیت آمیز در مقر فضایی وندربرگ فرود آمد. بوستر بالای ماهواره مذکور را به مدار تعیین شده برد.

ماهواره EarthCARE یک پروژه همکاری بین اتحادیه اروپا و ژاپن است. ماموریت مذکور نقش ابرها و ذرات آئروسل ها در منعکس کردن اشعه های خورشیدی به فضا و به دام انداختن اشعه های مادون سرخ منتشر شده از سطح زمین را بررسی می کند.

این ماهواره در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین قرار می گیرد و در مدار زمین هماهنگ حرکت می کند.

این دومین پرتابی بود که اسپیس ایکس روز گذشته انجام داد. این شرکت دیروز مجموعه ای از ماهواره های اینترنتی استارلینک را از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به مدار زمین برد.