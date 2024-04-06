مجلس دوازدهم باید با جدیت نظارت بر اجرای قوانین را دنبال کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی حدادی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس و نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران، اظهار کرد: در مجلس یازدهم تلاش کردیم قوانین مورد نیاز به اصلاح را اصلاح، و قوانین مورد نیاز در بخش اقتصادی را تصویب کنیم.

وی افزود: طرح شفافیت آرای نمایندگان از جمله قوانین خوبی بود که در مجلس یازدهم تصویب شد.

حدادی در ادامه اظهار کرد: تسهیل در صدور مجوز کسب و کار نیز از جمله قوانین بود که در مجلس یازدهم تصویب شد. قوانین خوبی در مجلس تصویب شده ولی مهم‌تر از تصویب قوانین، تدوین آئین نامه اجرایی این قوانین توسط دولت است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اذعان کرد: یکی از مهمترین محورها پس از قانون‌گذاری مطالبه گری است، سه شنبه‌های هر هفته در مجلس مطالبه گردی در خصوص اجرای قوانین را دنبال کردیم. بارها در صحن تاکید کردم تیم اقتصادی دولت باید کارآمد باشد. وقتی مردم به ما اعتماد می‌کنند باید صدای واقعی آنها در مجلس باشیم.

نماینده مردم طالقان در مجلس با اشاره به مجلس دوازدهم تاکید کرد: در مجلس دوازدهم نظارت بر اجرای قوانین تصویب شده باید با جدیت بیشتری دنبال شود. نتیجه قوانین تصویب شده در مجلس باید در سفره مردم دیده شود، چرا که خیلی از قوانین مصوب می‌شود ولی متأسفانه درست اجرا نمی‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: به عنوان مثال، دولت می‌تواند با در اختیار قرار دادن زمین و اعطای تسهیلات به جوانان، در ساخت و ساز مسکن پیش‌قدم شود، اما متأسفانه دولت نمی‌خواهد تصدی‌گری در بخش ساخت و ساز مسکن را رها کند و اجازه دهد بخش خصوصی به این حوزه ورود کند.