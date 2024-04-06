رهایی ۱۸ محکوم به قصاص در استان البرز طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی از رهایی ۱۸ نفر محکوم به قصاص نفس در سال گذشته با تلاش‌های انجام شده در دادگستری کل استان البرز خبر داد و مطرح کرد: با توجه به اهمیت احکام سالب حیات و به منظور اعمال نظارت و اطلاع دقیق از روند اجرای این احکام، برنامه‌ریزی دقیقی در معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز تدوین و اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه بخش دیگری از اقدامات ناظر بر بررسی علل ماندگاری پرونده‌ها در اجرای احکام کیفری دادسراهای مختلف استان است، ادامه داد: در موارد متعدد ضمن بررسی علل و عوامل عدم اجرای احکام، حسب مورد پیشنهاد یا راهکار به حوزه‌های قضائی مربوطه ارائه می‌شود.

وی افزود: همچنین با رصد مستمر اجرای احکام این نوع پرونده‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی محکومان به اعدام و قصاص به صورت جداگانه و بررسی موردی هر پرونده در «سامانه سمپ»، تمامی مراحل اجرای حکم از جمله ارسال به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، گذشت شاکی، اعمال مواد ۴۲۹ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و سایر موارد مورد پایش قرار می‌گیرد.

فاضلی هریکندی ضمن تبیین تلاش‌های انجام شده با هدف افزایش آمار صلح و سازش در پرونده‌های قصاص اضافه کرد: با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر هیچ پرونده دارای حکم سالب حیات که قابلیت اجرا داشته باشد در شعب اجرای احکام استان البرز وجود ندارد. در مجموع، تلاش‌های انجام شده در سال گذشته منجر به رهایی از قصاص ۱۸ محکوم در استان البرز شد.