داوران چهارمین همایش تئاتر تک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بزرگ نیا، ثریا امنیان و امیر بهاور اکبر پور ۸ نمایش صحنه‌ای چهارمین همایش تئاتر تک استان چهارمحال و بختیاری را داوری می‌کنند.



فرشید بزرگ نیا دارای مدرک کارشناسی مطالعات، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر است. بزرگ نیا در جشنواره‌های مختلف بین المللی فجر جشنواره بین المللی تهران مبارک و جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی و بسیاری از جشنواره‌های دیگر ملی و بین المللی شرکت داشته و جوایز مختلف کارگردانی را از این طریق کسب کرده است. وی تا کنون داوری چندین دوره جشنواره‌های مختلف استانی و ملی را به عهده داشته است، دبیر جشنواره‌هایی همچون دفاع مقدس، فجر استانی، جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری و مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری در چندین دوره از دیگر فعالیت‌های این هنرمند استان است. آثار فاخر این کارگردان را با نام‌های، «بره ها نمی میرند»، «افرا»، «تالش» و «شولیز»، «حالا که چی…» و… می‌شناسیم.



ثریا امینیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. امینیان از هنرمندان تئاتر استان چهارمحال و بختیاری است که بیش از ۳ دهه است در زمینه بازیگری و کارگردانی فعالیت می‌کند. از آثار او می‌توان به «دهان پر کلاغ»، «اعترافاتی درباره زنان»، «جادوگر کوچولو»، «قصه های درگوشی»، «خدای کشتار» و … اشاره کرد. امینیان اکنون عضو هیأت صدور پروانه استان است و پیش از این نیز در جشنواره‌های مختلف به عنوان بازبین و داور فعالیت داشته است.



امیر بهاور اکبر پور نویسنده و کارگردان تئاتر از هنرمندان جوان و پر افتخار استان چهارمحال و بختیاری است. اکبر پور در چندین دوره جشنواره تئاتر بین المللی فجر، تئاتر دانشجویی و دیگر جشنواره‌های مختلف هنر نمایش حضور داشته و جوایز بسیاری را در این رویدادهای تئاتر از آن خود کرده است. از جمله اجراهای این هنرمند استان می‌توان به نمایش‌های «حاشا»، «یک بعلاوه دو»، «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»، «باق وحش» و «صامت» اشاره کرد که در تماشاخانه ایرانشهر تهران، تالار مولوی و تماشاخانه مهر شهرکرد به روی صحنه رفته اند.



به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش تئاتر تک از سوی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری و همکاری آموزشگاه هنرهای نمایشی آرام شهرکرد ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در تماشاخانه مهر و پلاتوی نمایش امیرکبیر شهرکرد برگزار خواهد شد.