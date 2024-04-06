نواب نصیرشلال: شانس جوادی برای گرفتن مدال در المپیک زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب نصیر شلال، سرمربی تیم ملی وزنه برداری پس از پایان رقابت های دسته ۸۹ کیلوگر با تبریک کسب اولین سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک پاریس گفت: با توجه به اینکه بعد از این مسابقات و از شروع دور جدید اردوها تا المپیک حدود صد روز فاصله داریم برنامه ریزی ما برای مصطفی این بود که چون نزدیک ۶ ماه از صحنه مسابقات دور بود بیاید و صحنه مسابقات را ببینید و دو حرکت را روی تخته بزند که همین اتفاق هم افتاد. ما برنامه اصلی مان برای المپیک است و اینجا وقتش نبود که بخواهیم مصطفی را در اوج آمادگی قرار دهیم. البته ما در اوزان مختلف شرایط متفاوتی داریم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری در ادامه افزود: در دسته ۱۰۲ کیلوگرم شرایط رضا دهدار به گونه‌ای است که باید در پوکت وزنه‌های خوبی بزند و افزایش رکورد داشته باشد تا بتواند سهمیه خود را قطعی کند اما در دسته ۸۹ خیالمان از ابتدا راحت بود و فقط می‌خواستیم مصطفی در صحنه رقابت دو حرکت صحیح داشته باشد. در مورد حرکت دوضرب مصطفی باید بگویم از نظر من این حرکت صددرصد صحیح بود، چون او پا را کاملا جمع کرد و فیکس کرد اما داوران خیلی تعلل داشتند در اعلام پایین، با این حال چیزی که برای ما اهمیت داشت این بود که مصطفی جوادی تا قبل از المپیک، یک صحنه جهانی را ببینید تا در ادامه با پیگیری برنامه ها بتوانیم در المپیک عملکرد خوبی داشته باشیم و او بتواند افتخاری که در مسابقات جهانی ریاض کسب کرد در المپیک پاریس هم تکرار کند.

نصیرشلال در پاسخ به سوالی پیرامون شانس مدال مصطفی جوادی در المپیک پاریس گفت: ببینید در دسته ۸۹ کیلوگرم ۵-۶ وزنه‌بردار مدعی تقریبا در یک سطح رقابت می کنند که البته در میان آنها کارلوس ناسار بلغاری شرایط ویژه تری دارد. اما بین ونزوئلا، کلمبیا، ایتالیا، چین و مصطفی جوادی ما فاصله زیاد نیست و ما شاهد یک رقابت پیچیده خواهیم بود و هر کسی با بدن آماده تری در المپیک حاضر باشد شانس بیشتری برای کسب مدال خواهد داشت. البته من شانس مصطفی را زیاد می دانم چون او به لحاظ ذهنی، به لحاظ استعدادی و به لحاظ بدنی یک وزنه‌بردار استثنا است. او در تمرینات هم بسیار خوش فکر و مطیع رفتار می کند و با این ویژگی ها هیچ چیز برای مصطفی دور از دسترس نیست و فکر می کنم اگر اتفاق بدی رخ ندهد او قطعا یکی از مدعیان خواهد بود.

نصیرشلال در پایان با اشاره به آخرین وضعیت رضا دهدار در فاصله کمتر از ۲ روز تا شروع رقابت‌های دسته ۱۰۲ کیلوگرم گفت: رضا با توجه به شرایطی که در رنکینگ المپیک دارد خطر از دست دادن سهمیه را حس می کند، اما خوشبختانه ما با رضا هم خوب تمرین کردیم و هم خوب ذهنش آماده شده تا بتواند وزنه‌های خوبی را به ثبت برساند و با یک عملکرد درخشان سهمیه المپیک را مال خود کند.