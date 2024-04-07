«جام بچه های رمضان»؛ الگوی موفق برای آشتی نوجوانان با مسجد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رویداد مجازی «یکشنبه‌های الگونمایی» در سیزدهمین دور خود و در شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان در راستای معرفی اقدامات شاخص و ابتکارات میدانی با موضوع «رمضان، بهار قرآن» این بار به سراغ مقداد علیپور از بابلسر رفت و که به معرفی الگوی «جام بچه‌های رمضان» پرداخته است.

وی با بیان اینکه فرایند تشکیل و برنامه ریزی بچه‌های رمضان به سال ۱۳۹۶ برمی گردد، ادامه داد: در این سال برنامه‌هایی با مخاطب بچه‌ها شروع کردیم.

وی با اشاره به اینکه مخاطب گروه فرهنگی پلاک ۸ کودکان و نوجوانان است و در مناسبت‌های مختلف برای این قشر برنامه ریزی می‌کند، تصریح کرد: افزود: درگیر شدن فرزندان با گوشی و فضای مجازی تا حدودی آنان را از مساجد دور کرده است از این رو تصمیم گرفتیم در آستانه ماه رمضان کارهای فرهنگی برای رده‌های سنی مختلف فرزندان اجرا کنیم.

علیپور با عنوان اینکه برنامه‌ها در قالب بازی و فضای دوستانه برای فرزندان و با شعار دیندانی، دین مانی و دینداری طراحی کردیم، گفت: در ادامه کارگروه‌های را تخصصی کردیم و برای قشرهای مختلف سنی، مربیان برنامه ریزی و فعالیت می‌کردند.

این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه در سال اول بیش از هزار نفر مخاطب در برنامه‌ها داشتیم، تصریح کرد: جدای از آنکه برای بچه‌ها برنامه داشتیم و همزمان برای خانواده‌ها نیز در حوزه سواد رسانه، مشاوره فرزند آوری، نهج البلاغه، حقوق احکام اسلامی و شهروندی نیز برنامه‌هایی داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین برای نوجوانان فضای بازی دستی دوستانه‌ای نظیر پینگ پنگ، فوتبال دستی و غیره طراحی کردیم تا حلقه وصلی برای برنامه‌های بعدی باشد و بسیاری از کودکانی که برای بازی در آن سال‌ها می‌آمدند اکنون به عنوان گرداننده برنامه‌ها فعالیت دارند.

وی وجود مدرسه‌ای با نیازهای دینی را از مهمترین نیازهای شهر بابلسر عنوان کرد و گفت: به برکت بچه‌های رمضان در حال حاضر دارای دو مدرسه دینی دخترانه و پسرانه هستیم و این مدارس برای سومین سال در حال فعالیت است.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه برنامه‌های بچه‌های رمضان سه ساعت طول می‌کشد، گفت: یک ساعت پایانی برنامه در قالب جُنگ، استندآپ کمدی و غیره است و تلاش کردیم تا ماه رمضان برای فرزندان زیبا نقش بندد.

آشتی نوجوانان و خانواده‌ها با مسجد

وی گفت: اجرای برنامه‌های جام رمضان سبب شده که بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند، هربار که بچه‌ها از مقابل مصلی عبور می‌کنند تمایل دارند به مصلی بیایند و این مساله ما را ترغیب کرده تا هر سال نیز برنامه‌های جام رمضان اجرا کنیم.

علیپور گفت: در اوایل شاهد حضور افرادی با وضعیت نامناسب حجاب در برنامه‌ها بودیم و بعدها با پوشش چادر در برنامه‌ها شرکت می‌کردند.

وی با بیان اینکه امسال شعبه جدیدی از جام بچه‌های رمضان در شهر بابل نیز الگوبرداری شده است، گفت: در سال جاری سعی کردیم جام بچه‌های رمضان ویژه دهه نودی ها را در بابلسر اجرا کنیم و در قالب آن، هر شب بچه‌های محلات در قالب چهار گروه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حمایت‌های مردمی و نهادهای فرهنگی

این فعال فرهنگی و اجتماعی در پاسخ به نقش مردم و دستگاه‌های حاکمیتی و ارگان‌ها در اجرای برنامه جام بچه‌های رمضان گفت: از نظر امکانات و تجهیزات گروه ما دارای تیم اجرایی قوی و منسجمی است و بیشترین هزینه‌های صرف شده در زمینه پذیرایی و تأمین هدایا است.

علیپور با عنوان اینکه مسؤولان فرهنگی نظیر امام جمعه و نهادهای مختلف از اجرای برنامه‌ها حمایت می‌کنند، گفت: امسال کتابخانه مرکزی نیز با برپایی غرفه به اجرای برنامه پرداخته است و با این حال بخش عمده‌ای هزینه‌ها توسط مردم تأمین می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم روی مخاطب تأثیرگذار کار کنیم باید روی نوجوانان سرمایه گذاری کنیم، گفت: برای اینکه مردم را درگیر برنامه‌های فرهنگی کنیم باید به مردم عرصه دهیم تا آنان عُرضه خود را نشانه دهند.

این فعال فرهنگی با اظهار اینکه در تلاش هستیم تا پارک کودک و نوجوان در شهر احداث کنیم، گفت: امیدواریم در قالب این پارک بتوانیم ارتباط با مخاطبان را تقویت کنیم.