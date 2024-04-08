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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۲

سناریوهای احتمالی رژیم صهیونیستی در ارتباط با آینده جنگ

سناریوهای احتمالی رژیم صهیونیستی در ارتباط با آینده جنگ

یک تحلیلگر صهیونیست سه سناریوی احتمالی پیش روی رژیم صهیونیستی در ارتباط با آینده جنگ را برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آموس هرئیل تحلیلگر اسرائیلی در روزنامه عبری زبان هاآرتص به سه سناریوی احتمالی پیش روی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

هرئیل گفت سناریوی نخست تشدید تنش و درگیری با ایران و حزب الله است، دومین سناریو پیشرفت ناگهانی مذاکرات در قاهره است و سناریوی سوم هم آغاز عملیات نظامی جدید در نوار غزه با حمله زمینی به رفح و اردوگاه‌های مرکز نوار غزه است.

منابع عبری روز گذشته از خروج اکثر یگان های نظامی صهیونیست از خان یونس خبر دادند. برخی منابع عبری البته این خروج را در راستای بازسازی نیروها و بازگشت مجدد توصیف کرده اند.

شبکه الجزیره نیز امروز در گزارشی از ویرانی های گسترده در خان یونس در جنوب نوار غزه پس از عقب نشینی نظامیان صهیونیست به ویژه در بخش درمانی و بیمارستانی خبر داد.

کد مطلب 6073216

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      هیچ موقع فکرش رو هم نمیکردن که اسرائیل این قدر ذلیل بشه

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