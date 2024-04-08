به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی واللا اذعان کرد که بعد از گذشت شش ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و عقب نشینی نظامیان صهیونیست از خان یونس پیروزی برای این رژیم محقق نشده است.

در گزارش منتشر شده از سوی این سایت آمده است: بعد از عقب نشینی نیروهای ما از خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد شلیک تعداد زیادی موشک از این باریکه به سمت شورای منطقه‌ای اشکول بودیم.

سایت صهیونیستی واللا اضافه کرد: پیروزی مطلق یک شعار توخالی است. تجربه ارتش به ویژه در عملیات‌های زمینی نشان می‌دهد که نیروهای فلسطینی همواره قادر هستند مجدداً بازگردند.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نیز گزارش داده بود که ارتش رژیم صهیونیستی بدون تحقق اهداف اصلی خود، نیروهایش را از خان یونس خارج کرد.

بنابر این گزارش، ترور یحیی السنوار و محمد ضیف از رهبران حماس و گردان‌های قسام در کنار آزادی اسرای صهیونیست از اصلی ترین اهداف ارتش رژیم صهیونیستی در حمله زمینی به خان یونس بوده که محقق نشده است.

نوعم تیبون ژنرال بازنشسته صهیونیست هم تاکید کرد که نتانیاهو قادر به پیروزی در جنگ غزه نیست. منابع عبری روز گذشته از خروج اکثر یگان‌های نظامی صهیونیست از خان یونس خبر دادند.

رادیو ارتش صهیونیستی اعلام کرد که برای نخستین بار از آغاز جنگ، همه نیروهای زمینی به استثنای تیپ ناحال از نوار غزه خارج شده و لشکر ۹۸ در خان یونس نیز پس از پایان عملیات‌های خود عقب‌نشینی کرده است.