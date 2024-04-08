اعلام قیمت عمده انواع میوه و سبزی+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۲۰ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۳) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نیز به شرح زیر است؛

هر کیلو نارنگی ۴۰ تا ۷۴.۸۰۰، سیب زرد ۴۵ تا ۶۹.۸۰۰، سیب قرمز ۳۵ تا ۶۹.۸۰۰، لیمو شیرین ۴۸، کیوی ۹۸، توت فرنگی ۱۹۸، به ۵۹.۸۰۰ و پرتقال ۲۴.۸۰۰ تا ۴۰ هزار تومان است؛ البته قیمت پرتقال عرضه شده از سوی وانت بارها، هر کیلو ۱۶.۵۰۰ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو هندوانه بین ۱۰ تا ۲۰، طالبی ۵۸.۸۰۰ و ملون ۳۴.۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو ۸۴.۸۰۰ هزار تومان، هر دانه نارگیل بین ۵۰ تا ۷۵، هر بسته ۲۰۰ گرمی بلوبری ۲۴۰، هر عدد آوا کادو ۱۴۰، کیوانا ۵۵، دراگون ۲۴۰، هر بسته فیسالیس ۵۰ و هر عدد انبه استوایی ۳۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

بازار سبزی‌جات

در ادامه قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر می‌آید.

هر کیلو گوجه فرنگی ۱۴.۸۰۰، هویج ۹.۸۰۰، کاهو ۲۷.۸۰۰، خیار ۲۹.۸۰۰، باقالا کاشان ۳۸، لیمو ترش ۲۹.۸۰۰ و سیر تازه ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده است.

سیب زمینی در این بازار هر کیلو ۲۲.۸۰۰، پیاز شیری (سفید) ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.