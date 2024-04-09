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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۳

کیوانفر:

یک شرکت متخلف بازرگانی محکوم شد

یک شرکت متخلف بازرگانی محکوم شد

یک شرکت بازرگانی به علت ایفا نکردن تعهد ارزی به پرداخت بیش از ۵۸۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کیوانفر مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: پرونده شرکت متخلف بازرگانی که با دریافت یک میلیون و ۷۰۰ هزار درهم از بانک پاسارگاد برای واردات آلیاژهای آلومینیوم تعهدات خود را اجرا نکرده بود در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن یک میلیون و ۲۶۰ هزار درهم و تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی، مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۱۹۴ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کیوانفر، شعبه همچنین شرکت را به پرداخت ۳۸۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر جزای نقدی شخص حقیقی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شرکت متخلف بازرگانی جمعاً به مبلغ ۵۸۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کیوانفر گفت: با شکایت بانک پاسارگاد پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6074014

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