یک شرکت متخلف بازرگانی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کیوانفر مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: پرونده شرکت متخلف بازرگانی که با دریافت یک میلیون و ۷۰۰ هزار درهم از بانک پاسارگاد برای واردات آلیاژهای آلومینیوم تعهدات خود را اجرا نکرده بود در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن یک میلیون و ۲۶۰ هزار درهم و تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی، مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۱۹۴ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کیوانفر، شعبه همچنین شرکت را به پرداخت ۳۸۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر جزای نقدی شخص حقیقی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شرکت متخلف بازرگانی جمعاً به مبلغ ۵۸۲ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کیوانفر گفت: با شکایت بانک پاسارگاد پیرامون اجرا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.