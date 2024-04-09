بررسی مشکلات جامعه مامایی/از استخدام تا اصلاح تعرفه و کارانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون بررسی مشکلات ماماها، گفت: ماماها در گذشته به دلیل تعارضی شغلی با متخصصان زنان و زایمان، دارای یک سری تعارض در مأموریت‌ها بودند و پس از ورود کمیسیون بهداشت طی سال‌های گذشته ساختار درستی در این رابطه طراحی شد و نخستین اقدام پیگیری تحقق حقوق ماماها ذیل معاونت درمان وزارت بهداشت بود.

وی با اشاره به کمبود ۷ هزار و ۵۰۰ ماما در کشور، افزود: مقرر شد طی بازه زمانی سال ۱۴۰۳، نسبت به جذب ماما اقدامات لازم انجام شود؛ در اواخر سال گذشته سامانه جذب نیروهای طرحی ماما در وزارت بهداشت راه اندازی شد و می‌توان از این فرصت هم استفاده کرد؛ تعرفه‌ها و کارانه ماماها مصوب شورای معاونان وزارت بهداشت، منتظر ابلاغ این وزارتخانه است و معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که میزان تعرفه و کارانه برای این قشر رضایت بخش خواهد بود.

اسحاقی ادامه داد: در این نشست مقرر شد در صورتی که ماما بالاتر از مازاد سهمیه در شهرستان‌ها داشته باشیم آزمون برگزار شود و در غیر این صورت به میزان سهمیه بدون آزمون جذب ماما داشته باشیم.