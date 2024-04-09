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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

«عروسکخونه» در تولید آثار نقش موثری دارد/ رشد کودکان با نمایش‌ها

«عروسکخونه» در تولید آثار نقش موثری دارد/ رشد کودکان با نمایش‌ها

بازیگر برنامه نمایشی «عروسکخونه» درباره تاثیر نمایش‎های عروسکی تلویزیون بر کودکان توضیح داد و بیان کرد که کودکان از طریق تماشای مستمر این نمایش‌ها رشد می‌کنند.

مریم کاظمی بازیگر برنامه «عروسکخونه» شبکه کودک درباره این برنامه که در قالب یک جشنواره به نمایش های عروسکی می پردازد و رویکردهای جشنواره های این چنینی به خبرنگار مهر گفت: یادمان باشد جشنواره‌ها به خودی خود برای تامین نیازهای هنرهای مختلف برگزار نمی‌شوند. جشنواره برای ایجاد انگیزه و هدفمندی کسانی که در زمینه‌های مختلف هنری کار می‌کنند، مفید است و شما را تشویق می‌کند که کاری تولید کنید؛ عروسکی بسازید قصه‌ای بگویید و راهی برای ارتباط با دیگران بیابید.

وی افزود: دیدن برنامه‌های جشنواره‌های مختلف برای کودکان و نوجوانان مفید نیست بلکه برای بزرگترهایی راه‌گشاست که برای کودکان و نوجوانان کار می‌کنند تا دنبال داستان های بهتر و تکنیک های بهتر باشند، سطح کارشان را ارتقا دهند و نمایش های بهتری برای مخاطبان جوان اجرا کنند.

این بازیگر و کارگردان تئاتر یادآور شد: کودکان و نوجوانان از طریق دیدن مستمر نمایش های مختلف با سلیقه های و شیوه های مختلف رشد می کنند نه با دیدن برنامه جشنواره های عروسکی، کودک و نوجوان یا جشنواره های فیلم.

کاظمی با بیان اینکه مشارکت در برنامه «عروسکخونه» بسیار خوب است، اظهار کرد: استقبال فوق العاده بوده ولی این یک سکوی پرتاب و یک نقطه آغاز است. زیرا از همان زمانی که فکر کنیم موفق شده ایم و در قله قرار داریم، شیب رو به پایین آغاز می شود، پس باید مراقب باشیم.

وی درباره آمار مشارکت در برنامه تلویزیونی «عروسکخونه» تصریح کرد: برخورد آماری در هنر آسیب زننده و آمار برای ثبت و سند و تاریخ سازی است و مهم کیفیت و چگونگی است. با این حال برای اینکه آمار مشارکت ۲۰ میلیون نفری سال قبل حداقل حفظ و یا بیشتر شود باید خیلی تلاش کرد و نوآوری داشت و این گاهی ترس آور است. برای همین است که بسیاری از برنامه های موفق تلویزیونی که با صداقت و تلاش وفادارانه ساخته شده اند و تاثیرگذار هم بوده اند، نتوانسته اند استاندارد خود را حفظ کنند زیرا اسیر حاشیه، مسایل بی ربط به موضوع اصلی، توصیه‌های غیرکارشناسی، ترس از عدم قبول، ارزان تمام کردن و … شده اند.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون یادآور شد: کار اصلی درواقع همین است که بتوان با ارتقای کیفیت کارهای نمایشی، تاثیرگذاری بیشتری داشت. این میان آمار بالا کمک کننده است به شرطی که پلان و الگو و مدلی برای ادامه و رشد آن طراحی شود.

وی درباره شخصیت های عروسکی عنوان کرد: عروسک ها را همه دوست دارند زیرا بخشی از ما هستند که دلمان می خواهد باورش کنیم و حتی با آن درد دل و گفت‌وگو کنیم. حالا تصور کنید کودکان و نوجوانان با تخیل گسترده چگونه خواهند توانست عروسک را جای دوست، مادر، عشق، پدر، رفیق، دشمن، غریبه و شخصیت‌های جامعه بگذارند. چقدر ساده می‌توانند دنیای واقعی را بازسازی کنند و الگوی ساده و بی‌خطری از آنچه در آینده خواهند دید طراحی کنند.

این کارگردان تئاتر عروسکی تاکید کرد: نمایش عروسکی آنقدر قدیمی و کهنه است که شاید هیچ‌کس نتواند به درستی بگوید از کجا شروع شد و آیا از نمایش زنده کهنسال تر است یا جوان تر. از وقتی انسان، انسان شد شروع به خلق شخصیت خود کرد و ساخت عروسک برای تکمیل این خلاقیت بسیار کارساز بوده، هست و خواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه برنامه تلویزیونی «عروسکخونه» یک تریبون یا ویترین برای تولیدات نمایشی غیرتلویزیونی است، گفت: این برنامه یک مدیوم و کاتالیزور مهم است و طبیعتاً قدرت زیادی برای اطلاع رسانی دارد ولی اگر این قدرت به نیروی محرکه تولیدات بومی نمایش در هر استان برای تماشاگران خودشان تبدیل شود و به تولید کارهای تلویزیونی عروسکی خلاق بینجامد نقش خود را به درستی انجام داده است.

فصل دوم مجموعه «عروسک‌خونه» از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ از کانال نهالِ شبکه کودک پخش شد و روند پخش آن تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد. در هر قسمت از این برنامه یکی از نمایش های جشنواره «عروسکخونه» پخش و در نرم افزار شاد هم به رای گیری گذاشته می شود.

دومین جشنواره تلویزیونی «عروسکخونه» به دبیری علی خواجه برگزار خواهد شد و محمدصادق باطنی مدیر شبکه کودک، رییس شورای سیاست گذاری آن است.

کد مطلب 6074044
عطیه موذن

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