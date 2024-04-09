به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست راهکارهای گسترش مشارکت تخصصی و اقدامات قرارگاهی حوزویان با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس شورای تخصصی حوزوی برگزار شد.

حجت الاسلام خسروپناه در این نشست با گرامیداشت بهار طبیعت و بهار قرآن به تبیین برخی نکات پیرامون شورای تخصصی حوزه پرداخت و گفت:‌ برخی از موضوعات شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا حوزوی هستند که در ستادهای چهارگانه شورا درباره آن‌ها بحث نمی‌شود بلکه در شورای حوزوی بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ دسته بعدی امور دینی هستند که مربوط به ستاد فرهنگی اجتماعی است و این موضوعات را به شورای حوزوی واگذار شده است و ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آن نقش کمک‌کننده را خواهد داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دسته بعدی موضوعات علم و فناوری هستند و شورای حوزوی باید برای مباحث حِکمی و فلسفی این موضوعات از آغاز تدوین اسناد یا بسته‌های سیاستی، مشارکت داشته باشد.

رییس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به تدوین سند هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: نظرات تخصصی(فقهی) شورای حوزوی در تدوین سند هوش مصنوعی دریافت شده و بر اساس آن، سند نهایی خواهد شد. در سند امنیت غذایی نیز شورای تخصصی حوزوی نکاتی را ارائه کرد و در تدوین سند مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: انتظار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه این شورا این است که شورای حوزوی با تمام ظرفیت خود پای کار باشد و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه است، شورای حوزوی نیز شورای حوزوی قرارگاهی باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح نیلوفرانه که از سوی حوزه حضرت معصومه(س) برگزار شد اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بود و این طرح‌ها باید در حوزه‌های علمیه دیگر هم مورد توجه باشد و شورای حوزوی نیز باید قرارگاه ساحت حوزوی علم و فرهنگ باشد.

خسروپناه گفت: مقام معظم رهبری توقعات جدی از ما دارند و شهدا نیز ناظر بر اعمال ما هستند که باید به‌گونه‌ای عمل کنیم و که آنها از ما راضی باشند. شهید زاهدی که به تازگی در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه به شهادت رسیده، تکیه گاه مهم سید حسن نصرالله بود، امیدواریم شرمنده شهدای مخلص نشویم، این بزرگان تا وقتی که زنده بودند ذرّه‌ای از اخلاص‌شان کم نشد.

ارتباط شورای تخصصی حوزوی با ستادهای چهارگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا رییس شورای تخصصی حوزوی نیز در این نشست بیان کرد: در این مدت بازنگری ساختاری در شورای تخصصی حوزوی شکل گرفت اما شورای حوزوی اساسنامه‌ای دارد و مصوب شورای عالی حوزوی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعضای این شورای تخصصی نیز با هماهنگی شورای عالی حوزوی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در مدتی که ستادهای چهار گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته‌اند، ‌ شورای حوزوی نیز در عرض آنها به موضوعات مربوطه ورود کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه داده است.

حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا بیان کرد: مقام معظم رهبری بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه تأکید دارند، در مدت اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با شکل دادن ساختارهای جدید، ارتباط مناسبی بین شورای حوزوی و شورای عالی ایجاد کرده‌ است.

وی ادامه داد: وجود جمعی از فضلا در موضوعات مختلف از نقاط دیگر قابل توجه در شورای تخصصی حوزوی است.