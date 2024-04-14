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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۱

نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد

نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد

سامانه جامع امور گمرکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: از امروز نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع امور گمرکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۸۹۰۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با دیپلوی سامانه‌ای پی ال، در اظهارنامه‌های رویه واردات، ضمن اعمال قفل سیستمی الزام صفر درصد برای باکس ۰۴۸، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان حداقل ۱۰ درصد برای باکس ۰۴۷ صورت پذیرفته است و امکان تخصیص کمتر از این عدد میسر نیست.

کد مطلب 6077714
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      از رستوران 2 پرس غذا خریدیم شد 450 هزارتومان بعد می بینم 10 درصد هم مالیات کشیده روش میگه 10 درصد مالیات مشتری هست یعنی رستوران قیمت غذا را بالا برده بعد مالیات آن را باید مشتری بدهد

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