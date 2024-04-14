نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع امور گمرکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۸۹۰۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با دیپلوی سامانه‌ای پی ال، در اظهارنامه‌های رویه واردات، ضمن اعمال قفل سیستمی الزام صفر درصد برای باکس ۰۴۸، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان حداقل ۱۰ درصد برای باکس ۰۴۷ صورت پذیرفته است و امکان تخصیص کمتر از این عدد میسر نیست.