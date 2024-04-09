۱۶۵هزار خانوار در اسلامشهر مشمول طرح فجرانه کالابرگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی در جمع خبرنگاران گفت: اجرای سومین مرحله طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک از دوشنبه ۲۰ فروردین آغاز شده است.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه ۱۶۵ هزار و ۶۳۷ خانوار در شهرستان مشمول طرح فجرانه کالابرگ هستند، اظهار داشت: خانوارهای مشمول این طرح می‌توانند تا ۱۸ اردیبهشت نسبت به خرید و استفاده از اعتبار تشویقی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه همچون دو مرحله پیشین این طرح، کارت دریافت یارانه خانوارهای عضو دهک‌های اول تا هفتم به مبلغ سرانه هر نفر ٢٢٠ هزار تومان شارژ شده ادامه داد: با توجه به استقبال خوبی که از طرح کالابرگ الکترونیکی صورت گرفته به نظر می‌رسد اهداف دولت جهت اجرای این طرح از جمله تأمین امنیت غذایی و تقویت سفره خانوار و کمک به جهش تولید اقلام اساسی غذایی محقق شده است.

فرماندار اسلامشهر گفت: تراکنش‌های موفق انجام شده بیش از ۱۵۴ میلیارد تومان اعتبار استفاده شده در شهرستان در این طرح بوده است.

حبیبی تصریح کرد: طبق اعلام مسئولان وزارت رفاه اجتماعی در ۲ نوبت اجرای این طرح، بیش از ۷۸ هزار میلیارد به سمت سفره غذایی مردم هدایت شده و ۸۷ درصد مردم نیز در نوبت اول از این طرح استقبال کردند.