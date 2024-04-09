برداشت کلزا از مزارع لامرد آغاز شد

علیرضا محمدی در گفت‌ وگو با خبرنگار مهر گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۸۰ تن محصول از مزارع کلزای شهرستان لامرد برداشت شود و این برداشت محصولی تا نیمه اول اردیبهشت ماه ادامه دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: به منظور خرید دانه روغنی کلزای کشاورزان شهرستان لامرد دو مرکز خرید تدارک دیده شده است.

وی ادامه افزود: مراکز خرید اداره کل غله در کارخانه آرد لامرد و شرکت تعاونی روستایی علامرودشت مستقر و آماده خدمت رسانی به کلزاکاران هستند.

محمدی اذعان کرد: با توجه به عدم یکنواختی همرسی محصول و مشاهده دیگر اختلالات بذرزاد نیاز به تخصیص بذور جدید در جهت توسعه کشت کلزا بسیار ضروری است.

محمدی در پایان یادآور شد: کشت کلزا در اراضی شهرستان لامرد ۱۰۰ درصد به صورت مکانیزه انجام شده است.