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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۱

برداشت کلزا از مزارع لامرد آغاز شد

برداشت کلزا از مزارع لامرد آغاز شد

لامرد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: برداشت کلزا از سطح حدود ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان و در بخش اشکنان آغاز شده است.

علیرضا محمدی در گفت‌ وگو با خبرنگار مهر گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۸۰ تن محصول از مزارع کلزای شهرستان لامرد برداشت شود و این برداشت محصولی تا نیمه اول اردیبهشت ماه ادامه دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: به منظور خرید دانه روغنی کلزای کشاورزان شهرستان لامرد دو مرکز خرید تدارک دیده شده است.

وی ادامه افزود: مراکز خرید اداره کل غله در کارخانه آرد لامرد و شرکت تعاونی روستایی علامرودشت مستقر و آماده خدمت رسانی به کلزاکاران هستند.

محمدی اذعان کرد: با توجه به عدم یکنواختی همرسی محصول و مشاهده دیگر اختلالات بذرزاد نیاز به تخصیص بذور جدید در جهت توسعه کشت کلزا بسیار ضروری است.

محمدی در پایان یادآور شد: کشت کلزا در اراضی شهرستان لامرد ۱۰۰ درصد به صورت مکانیزه انجام شده است.

کد مطلب 6074202

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