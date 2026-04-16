برداشت کلزا در لامرد آغاز شد

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلزا یکی از مهمترین محصولات روغنی در تناوب با گندم آبی است و هر ساله از اواسط فروردین ماه تا اردیبهشت ماه برداشت می شود.

وی ادامه داد: کل سطح کشت شده ۴۳ هکتار و ۳۵ هکتار قابل برداشت است که پس از برداشت و غربال کردن تحویل شرکت دانه های روغنی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد افزود: مشکلات خرید کلزا ، عدم تامین بذور جدید ،کنترل علفهای هرز پهن برگ و عدم تامین تسهیلات کشت از جمله مشکلات و دلایل کاهش استقبال کشاورزان برای کاشت این محصول استراتژیک است.

محمدی تصریح کرد: امسال شاهد خسارت باران و تگرگ در مزارع کلزا بودیم و پیش بینی می شود، ۱۱۰ تن کلزا از مزارع شهرستان تولید و تحویل مراکز خرید شود.