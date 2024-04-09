وزیر خارجه انگلیس پیش از ملاقات با بلینکن به دیدار ترامپ رفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس که به آمریکا سفر کرده است، دیشب و در آستانه دیدار امروز با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق این کشور ملاقات کرد.
کامرون قرار است در دیدار با همتای آمریکایی درباره موضوعات مختلفی از جنگ اوکراین تا آنچه بازگرداندن ثبات به خاورمیانه خوانده شده است، بحث و تبادل نظر کند. همچنین مذاکره با طرف آمریکایی به منظور تداوم حمایت از اوکراین نیز موضوع اصلی این سفر است.
مخالفت علنی ترامپ با کمک آمریکا به اوکراین و ترغیب جمهوریخواهان کنگره به عدم تصویب لایحه کمک نظامی ۶۰ میلیارد دلاری به کییف، احتمالا یکی از دلایل دیدار کامرون با ترامپ بوده است. گفته میشود این دیدار در عمارت رییس جمهور سابق آمریکا موسوم به «مار-ئه-لاگو» واقع در فلوریدا انجام شده است.
با این حال، سخنگوی دولت انگلیس در بیانیهای مدعی شد که «دیدار وزرا با نامزدهای اپوزیسیون کشورها، روال مرسوم مناسبات بینالمللی است»!
کامرون بهتازگی در مقالهای مشترک با همتای فرانسویاش، نوشت که اگر ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در اوکراین پیروز شود، «همه ما(غرب) میبازیم.»
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