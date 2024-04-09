ثبت ۲۶ میلیون تردد در جاده های آذربایجان غربی طی نوروز

ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق آمار مرکز مدیریت راههای استان و بر اساس رصد سامانههای حمل و نقل هوشمند بیش از ۲۶ میلیون تردد در سطح جادههای استان و در بین شهرستانها اتفاق افتاده که با توجه به تلاقی ایام نوروز و ماه رمضان این ترددها کاهش نسبی داشته است.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات به دست آمده از دوربینهای ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان، محور ارومیه - مهاباد در محدوده بزرگراه شهید فعال با ۰.۶۷ درصد بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز را به خود اختصاص داد.
دست نشان با اشاره به اینکه متوسط تردد بین استانی روزانه در زمان اجرای طرح بیش از یک میلیون و ۱۳۳ هزار وسیله نقلیه بود، اظهار کرد: تردد بین استانی در مدت اجرای طرح نوروزی نسبت به مدت زمان سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت: سهم ماندگاری وسائط نقلیه غیربومی در استان در بیشتر روزها کمتر از یک روز بوده است و تنها ۱۱ درصد وسائط نقلیه غیر بومی مابین ۱تا۳ روز در آذربایجان غربی ساکن بودهاند.
دست نشان ادامه داد: بر اساس پلاکهای ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا ۱۷ فروردین سال جاری ۸۰۹ هزار و ۹۰۶و سیله نقلیه از آذربایجان غربی در سایر استانها مشاهده شده که استانهای آذربایجان شرقی, زنجان, تهران و قزوین نیز به ترتیب بیشترین سهم مقاصد سفر را در بین استانها داشتهاند و همچنین میزان تردد وسائط نقلیه با پلاک آذربایجان غربی در سطح استان، نسبت به سایر استانهای دیگر بیشتر بوده است.
نظر شما