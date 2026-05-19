۱.۴ میلیون تردد بین‌ استانی در محورهای آذربایجان ‌غربی ثبت شد

منصور نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در یک ماه گذشته سال جاری بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بین‌استانی شامل ورود و خروج وسایل نقلیه در مبادی استان ثبت شده است.

وی افزود: متوسط تردد روزانه بین ‌استانی در این بازه زمانی بالغ بر ۴۶ هزار وسیله نقلیه بوده و بیشترین حجم تردد نیز در روزهای میانی تعطیلات فروردین‌ماه به ثبت رسیده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و قرارگیری آذربایجان‌ غربی در مسیر کریدورهای ارتباطی کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ترددهای ثبت‌شده مربوط به سفرهای بین‌استانی، جابه‌جایی مسافران و تردد ناوگان عبوری از محورهای اصلی استان است.

نصرتی خاطرنشان کرد: داده‌ها و اطلاعات حاصل از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد، نقش مهم و مؤثری در برنامه‌ریزی، مدیریت سفر، ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از راه‌های استان ایفا می‌کند.