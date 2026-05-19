  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۰

۱.۴ میلیون تردد بین‌ استانی در محورهای آذربایجان ‌غربی ثبت شد

۱.۴ میلیون تردد بین‌ استانی در محورهای آذربایجان ‌غربی ثبت شد

ارومیه - معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی از ثبت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بین‌ استانی وسایل نقلیه در یک ماه گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

منصور نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در یک ماه گذشته سال جاری بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بین‌استانی شامل ورود و خروج وسایل نقلیه در مبادی استان ثبت شده است.

وی افزود: متوسط تردد روزانه بین ‌استانی در این بازه زمانی بالغ بر ۴۶ هزار وسیله نقلیه بوده و بیشترین حجم تردد نیز در روزهای میانی تعطیلات فروردین‌ماه به ثبت رسیده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و قرارگیری آذربایجان‌ غربی در مسیر کریدورهای ارتباطی کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ترددهای ثبت‌شده مربوط به سفرهای بین‌استانی، جابه‌جایی مسافران و تردد ناوگان عبوری از محورهای اصلی استان است.

نصرتی خاطرنشان کرد: داده‌ها و اطلاعات حاصل از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد، نقش مهم و مؤثری در برنامه‌ریزی، مدیریت سفر، ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از راه‌های استان ایفا می‌کند.

کد مطلب 6834356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها